Fiori della Versilia a Sanremo per il Festival della Canzone Italiana

VERSILIA – Garofani bianchi e rossi, ranuncoli gialli e ciclamini della Versilia per i big della canzone di Sanremo. Il Festival della musica italiana che si è concluso lo scorso sabato con la vittoria di Ermal Meta e Fabrizio Moro vetrina nazionale per i fiori della Versilia. C’erano anche migliaia di “esemplari” di garofani bianchi, garofani rossi, ranuncoli gialli, foglie di magnolia colorate di bianco e colorate di blu Sanremo nei 150 bouquet destinati agli ospiti e cantanti e sul red carpet con 500 piante tra ciclamini rossi, primule gialle cinerarie blu per colorare di Made in Italy l’appuntamento canoro. E per ogni persona sul palco, compresa l’orchestra, è stato preparato un fiore all’occhiello per ricordare le vittime dei femminicidi e sensibilizzare gli spettatori sul tema. Tutto questo organizzato dall’ Associazione Nazionale Piante e Fiori d’Italia, realizzato dai fioristi, provenienti da tutta Italia, della scuola Pianeta Fiore di Chicco Pastorino, in collaborazione con il mercato dei fiori di Sanremo per la fornitura dei fiori e dei vivaisti di Albenga per le piante.

<<Il florovivaismo – spiega Maurizio Fantini, Direttore Coldiretti Lucca – è un settore strategico per l’economia della provincia di Lucca e per la Toscana. Vetrine come il Festival di Sanremo o lo stesso Carnevale di Viareggio ci consentono di mettere in mostra il Made in Italy florovivaistico e di affermare, nell’immaginario collettivo, la leadership del settore>>.

