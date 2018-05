Fino al 31 maggio è possibile inoltrare le candidature per il Premio Coraggio Morale

LUCCA – C’è tempo fino a giovedì prossimo, 31 maggio, per presentare le candidature al Premio Coraggio Morale in provincia di Lucca promosso dalla Monte San Martino Trust(Associazione con sede in Inghilterra fondata nel 1989) in collaborazione con l’Istituto storico della Resistenza e dell’età contemporanea, la Provincia di Lucca, la Scuola per la Pace e la Comunità di Sant’Egidio di Lucca.

L’obiettivo del Premio è quello di riconoscere pubblicamente le persone (o i gruppi di persone) che hanno svolto azioni degne di nota e promuovere comportamenti coraggiosi che nei nostri tempi richiamino l’esempio di quelli mostrati dagli italiani che, durante la guerra nel 1943-45, aiutarono fuggiaschi ed evasi in situazione di bisogno.

Il “Premio Coraggio Morale” è istituito per riconoscere e quindi promuovere comportamenti nei nostri tempi uguali a quelli mostrati dagli italiani nel 1943-45 nei confronti di fuggiaschi ed evasi in situazione di bisogno, perpetuando così l’esempio dato allora, rappresentando una memoria vivente di quel coraggio e dimostrando il rilievo che la “storia” di San Martino conserva oggi per tutti i tempi.

Il bando completo è scaricabile dalla home page del sito della Provincia di Lucca:

( www.provincia.lucca.it/ retescolastica-scuolapace/ premio-coraggio-morale ) ; sul sito dell’Isrec www.isreclucca.it , nonché dal sito inglese di Msmt ( http://msmtrust.org.uk ).

Le segnalazioni devono pervenire entro le ore 24 del 31 maggio 2018 all’Istituto storico della Resistenza e dell’Età contemporanea in provincia di Lucca (ISREC) per posta ordinaria (c.p. 14, ufficio postale Lucca centro, 55100 – Lucca) o posta elettronica (isreclucca@nullgmail.com).