Fino al 23 marzo gratis per due ore al giorno in centro nei parcheggi a parcometro

LUCCA – Parcheggi a parcometro gratuiti in centro storico tutti i giorni per due ore, dalle 18.00 alle 20.00 di sera, per il periodo che va da lunedì prossimo (26 febbraio) al 23 di marzo.

Lo ha stabilito l’amministrazione comunale con delibera di giunta di questa mattina (22 febbraio). «L’amministrazione comunale – si legge nella delibera – in periodo di bassa stagione turistica, al fine di incentivare l’accesso e la sosta nel centro storico, per contribuire ad un rilancio delle attività economiche in un periodo particolarmente critico per il commercio in generale, intende apportare alcune modifiche alla tariffazione della sosta nel centro storico, concedendo la possibilità di sostare gratuitamente negli stalli blu dalle ore 18.00 alle ore 20.00 nel periodo dal 26.02.2018 al 23.03.2018».

Nella stessa delibera si prende atto che, in base alla stima effettuata dalla Società Metro srl., la concessione gratuita degli stalli in questione comporterà un mancato introito lordo di 10mila euro.