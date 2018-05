Conto alla rovescia per la seconda edizione del Versilia Yatching Rendez-Vous: al via il 10 maggio

VIAREGGIO – Conto alla rovescia per la seconda edizione del Versilia Yachting Rendez-vous. Dal 10 al 13 maggio l’appuntamento dedicato alla nautica dell’alto di gamma farà tappa a Viareggio, cuore pulsante dell’industria nautica nazionale. Un evento espositivo dall’ampio respiro internazionale, valorizzato ancor di più dal sostegno della Regione Toscana, di Toscana Promozione Turistica e del Ministero dello Sviluppo Economico che supporterà il VYR 2018 attraverso ICE, l’Agenzia per la promozione all’estero e l’internazionalizzazione delle imprese italiane.

L’evento è stato presentato oggi, 4 maggio, a Viareggio nel corso di una conferenza stampa all’interno della Galleria d’Arte Moderna e Contemporanea, alla presenza del presidente della Regione Toscana, Enrico Rossi, del sindaco di Viareggio, Giorgio Del Ghingaro, del presidente di Nautica Italiana, Lamberto Tacoli, del presidente del Distretto Tecnologico per la Nautica e la Portualità Toscana, Vincenzo Poerio e dell’amministratore delegato di Fiera Milano, Fabrizio Curci.

“E’ un evento caratteristico per la città di Viareggio, – ha affermato il sindaco Del Ghingaro – quello dello scorso anno l’abbiamo considerato come prova generale di una manifestazione che punterà nel futuro sempre più a migliorarsi e a raggiungere i livelli massima di qualità.

Il settore nautico è l’eccellenza e solo attraverso eventi come questi abbiamo la possibilità di far vedere al mondo i nostri prodotti e il nostro modo di lavorare, che si basa su tradizione e innovazione. Sarà un evento aperto a tutta la città, non solo alla darsena, e corrisponderà sicuramente a una nuova primavera per Viareggio” .

“Sono molto soddisfatto del traguardo raggiunto – ha continuato Enrico Rossi, presidente della Provincia – quando abbiamo iniziato, lo scorso anno, con questo progetto non avrei mai scommesso un successo tale. Viareggio si sta finalmente muovendo, sta uscendo dalle sue difficoltà ed è candidata per essere il punto di riferimento della costa nel settore nautico. La scelta fatta come Regione è stata quella di scommettere sui settori dinamici”.

Pochi giorni ancora e tutti i riflettori saranno puntati sulle darsene Italia e Europa e sulla passeggiata nell’area dell’avamporto, che accoglieranno visitatori, amanti del mare e operatori del settore. In uno specchio d’acqua di quasi 50 mila metri quadrati, saranno ormeggiate un centinaio di magnifiche imbarcazioni che animeranno una grande festa nel cuore del distretto nautico toscano, viva e operativa fabbrica a cielo aperto. In scena il meglio dei produttori di yacht e mega yacht della cantieristica Made in Italy e l’eccellenza delle aziende produttrici di accessori e componentistica per grandi imbarcazioni.

“Viareggio è il luogo simbolo, conosciuto in tutto il mondo, dove dei veri e proprio gioielli del mare prendono forma e sostanza. Ecco uno dei motivi principali che spiega perché il Versilia Yachting Rendez-vous sia nato proprio qua:- ha affermato Vincenzo Poerio, presidente Distretto Tecnologico della Nautica e della Portualità Toscana -un evento dedicato a una delle massime espressioni dell’artigianalità e della creatività italiane. L’autorevolezza di questo luogo ci ha dato la possibilità di creare un salotto nautico esteso con eventi collaterali che si svolgono in una fabbrica aperta e che coinvolgono tutto il territorio. Un distretto unico al mondo, un evento unico al mondo, inserito in un meraviglioso contesto dal punto di vista ambientale, turistico, culturale quale è la Versilia”.

Tantissime le novità che riguarderanno la seconda edizione del VYR, a partire dal nuovo concept espositivo. Un layout di manifestazione nuovo, composto da aree più ampie e funzionali dotate di Wi-Fi, in grado di rendere più confortevole l’iterazione tra operatori ed espositori e la nuova postazione delle biglietterie, collocate sulla passeggiata lungomare di Viareggio in viale Regina Margherita, a ridosso del molo e prima dell’accesso al porto. Due, invece, gli ingressi che portano i visitatori alle darsene, posizionati entrambi a Nord sul Lungo Canale Palombari dell’Artiglio. E poi la nuova Welcome Area, uno spazio scenografico a forma di igloo dedicato all’accoglienza di buyer ed espositori.

“L’aumento del numero di espositori e le novità che il Rendez-vous propone sono il risultato del grande impegno profuso da tutti gli attori coinvolti nell’organizzazione” – ha spiegato Lamberto Tacoli, presidente di Nautica Italiana – “Tra questi Nautica Italiana, che offrirà un quadro del settore nautico italiano ed internazionale attraverso incontri e convegni finalizzati a presentare i nuovi trend del design, i dati del comparto, nonché le applicazioni e le sfide del nuovo codice della nautica”.

Sulla passeggiata, inoltre, spazio alle auto storiche con il VYR Preview, una zona per gli amanti delle quattro ruote dove sono esposti modelli esclusivi, autentici esemplari provenienti dal Museo Storico Alfa Romeo di Arese.

Nella darsena Italia spicca la nuovissima Exclusive Court, area dedicata al fuori settore e a prodotti e servizi luxury, realizzata in collaborazione agli sponsor Falconieri, Maserati, Novaris, Slam, Poltrona Frau e UIV – Unione Italiana Vini, che hanno voluto supportare l’evento dando il loro contribuito alla realizzazione di quest’area. Un angolo straordinario dove potersi rilassare e conoscere i prodotti pensati per chi è accomunato dalla passione per la nautica e per l’alta qualità.

“In Darsena by Daniel Canzian” invece è il nome del nuovo ristorante collocato all’interno del perimetro espositivo e che accoglierà visitatori ed espositori durante i giorni di mostra. Dopo Carlo Cracco, protagonista della serata di gala dello scorso anno nel teatro pucciniano di Torre del Lago, un altro nome di prestigio dell’alta cucina italiana come lo chef Daniel Canzian sale a bordo del VYR.

Tra le novità a livello logistico durante i giorni del VYR saranno predisposte gratuitamente quattro aree parcheggio dedicate ai visitatori che desiderano raggiungere il salone espositivo in auto. Un’area sarà collocata nei pressi dello Stadio dei Pini; altre due, invece, collocate tra viale Europa e via Marina di Levante; l’ultima area si troverà nei pressi del Parco Commerciale Burlamacca di via Pisana ma con una particolarità: proprio da qui sarà possibile prenotare gratuitamente il Taxi Boat, una vera e propria barca che accompagnerà il visitatore agli ingressi del VYR attraversando il canale Burlamacca.

Ma Versilia Yachting Rendez-vous vuol dire anche shopping nella splendida cornice di Forte dei Marmi, grazie al servizio di courtesy car offerto da Maserati. Durante i giorni di mostra, gli espositori potranno riservare il servizio per i loro top clients rivolgendosi allo spazio dedicato a Maserati all’interno dell’Exclusive Court. Sempre gli espositori, inoltre, potranno offrire ai loro clienti le Vip Card, che danno diritto a numerosi benefit come la possibilità di avere due biglietti vip per il VYR validi per i quattro giorni di mostra; l’accesso all’interno delle aree vip e lounge della manifestazione; due inviti al party esclusivo il giorno dell’inaugurazione; un servizio di concierge offerto dall’Augustus Hotel & Resort di Forte dei Marmi e la possibilità di usufruire di una personal shopper dedicata, un’assistente che affiancherà e guiderà il cliente nelle migliori boutique della Versilia.

Ma le novità del VYR non terminano qui: anche la parte congressuale avrà un suo significativo peso specifico durante i giorni di mostra. Nautica Italiana sarà, infatti, in prima linea nell’organizzazione di alcuni eventi rilevanti a cominciare dalla presentazione dei dati relativi al comparto nautico nazionale e mondiale contenuti nella ricerca Market Monitor, realizzata in collaborazione con Deloitte e prevista per venerdì 11 maggio alle 10:30. Sempre venerdì alle 15:30 sarà la volta della design conference “How to change the living on land and on board”, il più importante appuntamento mondiale dedicato ai nuovi trend del design e ai cambiamenti del living a terra e a bordo, con la partecipazione di relatori di rilievo internazionale. Sabato 12 alle 15:30 infine, sarà la volta della Tavola Rotonda Legislativa dove verrà discussa la ripresa del comparto nautico italiano con un focus particolare dedicato al confronto tra marine e territori.

Parte integrante del Versilia Yachting Rendez-vous saranno gli eventi, programmati sia all’interno che all’esterno della manifestazione, con l’obiettivo di contaminare il territorio e celebrare il connubio tra Nautica, Arte, Design, Fashion e Food.

“Abbiamo chiaro l’obiettivo di far crescere la visibilità internazionale di questo evento attraverso la qualità di tutte le sue componenti: dai luoghi alle esperienze, dalle barche ai servizi. È una vetrina unica nel suo genere che potrà sicuramente attirare compratori ed appassionati da tutti il mondo, accomunati dalla passione per le barche e per la bellezza di questi luoghi” ha concluso Fabrizio Curci, amministratore delegato di Fiera Milano.

Programma:

Si comincia giovedì 10 maggio, primo giorno di mostra, con la cerimonia inaugurale alle ore 11.

In programma l’alzabandiera a cura della Capitaneria di Porto di Viareggio e taglio del nastro alla presenza delle istituzioni nella Darsena Europa (piazza Palombari dell’Artiglio) e della Banda della Marina Militare italiana. A seguire giro d’onore e visita all’esposizione. Alle ore 11 al via la parte convegnistica del VYR per gli addetti ai lavori: si comincia con SymbioTe (Symbiosis of smart objects across IoT environments) all’interno dello spazio Tecnopool. Progetto europeo nell’ambito dell’Internet of Things che ha come obiettivo la realizzazione di uno standard che riesca a far comunicare due o più sistemi chiusi (con differenti protocolli di comunicazione); alle ore 12 nella sala convegni Darsena Italia si svolgerà il B&St (Broker and shipyard trading), evento dedicato a tutti i professionisti del settore e ai cantieri navali desiderosi di espandere la rete di collaborazione ed esplorare nuove opportunità di mercato, in cui formazione, networking, incontri business tra cantieri nautici da diporto e yacht broker saranno al centro del dibattito. Alle 18 tanta buona musica sulla Gold Floating Lounge, l’isola galleggiante del VYR nel cuore della darsena Italia: qui l’atmosfera sarà allietata dalle note delle arie del compositore lucchese Giacomo Puccini eseguite da musicisti professionisti. La serata si concluderà con un party esclusivo su invito riservato agli espositori nella club house dell’Augustus Hotel & Resort di Forte dei Marmi.

Pittura e musica faranno da sfondo alla giornata di venerdì 11 maggio. Per chi è interessato alla parte convegnistica, invece, appuntamento alle ore 11 nelle sale convegni VYR con la seconda parte di SymbioTe e B&St. La pittura sarà il tema del pomeriggio: alle ore 17 il VYR ospiterà il pittore viareggino Giorgio Michetti che per l’occasione realizzerà dal vivo opere d’arte direttamente su tela. Alle 18.00 al via l’Happy Hour di via Coppino, che coinvolgerà residenti, espositori e visitatori. Contemporaneamente, davanti alla darsena Italia, ci sarà una performance d’arte circense sulla Gold Floating Lounge. Concluderà la serata il djset a cura di Radio Monte Carlo in Darsena Italia e uno spettacolo pirotecnico alle ore 20.30.

Il connubio tra arte e nautica è invece il filo conduttore di sabato 12 maggio. In collaborazione con il Comune di Pietrasanta si darà vita ad un percorso artistico, culturale e conviviale nella splendida cornice di Pietrasanta. Le imbarcazioni presenti nel Versilia Yachting Rendez-vous si trasformeranno in magnifiche gallerie d’arte, proponendo ai propri clienti e ospiti una giornata di cultura a bordo. Viceversa, le gallerie d’arte di Pietrasanta ospiteranno una serie di modellini di yacht particolarmente evocativi, che metteranno in luce sotto forma d’arte la vocazione cantieristica di Viareggio. Fitto il programma di eventi: si comincia alle 18 con una tavola rotonda “Quando diritto e impresa incontrano l’arte” al Navigo Garden; a seguire tour delle gallerie della città fino ad arrivare alla serata conclusiva in piazza del Duomo con l’esibizione di una street band.

All’interno del perimetro del VYR, invece, spazio alla parte convegnistica con la presentazione del “Rapporto ricerca CNA sulla filiera nautica” in programma alle ore 10 nella sala convegni della Darsena Italia. Alle 17 live performance del gruppo di artisti provenienti dal Lucca Comics & Games lungo le darsene. Chiude la serata l’esibizione live sulla Gold Floating Lounge del Tofanelli Quintetto Jazz dalle 18 alle 19.30.

L’ultimo giorno di mostra, domenica 13 maggio, si apre con l’appuntamento dedicato agli amanti della vela nella darsena Toscana. Qui un gruppo di giovani velisti si sfiderà in una regata a partire dalle ore 9. A seguire premiazione dei vincitori nel Club Nautico Versilia. Alle ore 11.30, invece, al Museo della Marineria sarà illustrata ai visitatori la nascita dei cantieri viareggini con testimonianze di maestri d’ascia locali. Alle ore 14 è in programma la B kit Challenge, una gara pratica di ormeggiatori all’interno della Darsena Italia; alle ore 15.30 nel Navigo Garden, sarà assegnato il premio Wista, a cura della Women’s International Shipping and Trading Association, organizzazione mondiale di networking dedicata a donne che ricoprono incarichi dirigenziali nell’industria marittima.