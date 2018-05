Fine settimana di successi per l’Asd Marciatori Antraccoli: 3 gare, 3 podi

LUCCA – Tre gare tre podi nel week-end 12 e 13 maggio per l’Asd marciatori Antraccoli. Due podi di squadra ed un podio individuale della solita Donatella serafini che mantiene ritmi elevati e crescenti settimana dopo settimana. Un bel week-end da riucordare, sopratutto perchè i podi di squadra sono quelli che restano maggiormente nel cuore.

Sabato 12 maggio a Cascina, la staffetta in pista 10 x 1 ora, organizzata dal gruppo sportivo “La Verru’a”. Asd marciatori Antraccoli dopo aver percorso in 10 ore ben 137 km ha chiuso al secondo posto assoluto (le staffette partecipanti erano ben 33).

Questi gli anatroccoli che hanno portato sul podio la nostra Società: David Sani, Angelo Cherbacich, José Luis Tani Stanghellini, Massimiliano Vitellaro, Alessandro Stefanini con la migliore prestazione (15.650 m in un ora), Marco Merola, Luca Stefanini, Luca Picchi, Lorenzino Mercoledì e Alberto Frediani.

Ancora sabato, a Pappiana (Pisa), la “Rossini corre”, valida per la classifica individuale del Criterium Podistico Toscano, su un percorso pianeggiante, misto asfalto e strada bianca di 7.7km.

Risultato di maggior rilievo, sempre della nostra Donatella Serafini sul podio, terza di categoria.

Molti gli altri nostri marciatori che pur non riuscendo a salire sul podio hanno portato a casa un’ottimo risultato andando comunque a premio:

tra le Ladies: Barbara Novelli 14°; tra i Senior maschili: Massimo Marchi 17°, Alessandro Orsolini 18°; mentre nell’Argento maschile, sfumata la zona premi per una sola posizione allo “zione”del gruppo, Rosario Vitellaro giunto 19°.

Domenica, 13 maggio, 90 anatroccoli in giallo, hanno invaso S. Cassiano a Vico, alla marcia del Trofeo Podistico Lucchese, ottenendo così il primo piazzamento di squadra. Un bel risultato a cui il resposabile della squadra non agonistica Giuliano Bellandi teneva molto.