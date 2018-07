Finanziamento di 8,5 milioni di euro per rifare il ‘Chini-Michelangelo’ di Lido di Camaiore

CAMAIORE – La Provincia di Lucca ha ottenuto un finanziamento per i progetti di riqualificazione dell’I.I.S. Chini – Michelangelo di Lido di Camaiore. L’importo è di circa 8,5 milioni di euro e permetterà l’intervento di adeguamento sismico con ampliamento per la realizzazione di nuove aule e l’adeguamento alle normative antincendio con relativa messa in sicurezza.

Il progetto era contenuto in un lotto di trentuno, presentati dalla Provincia di Lucca

affinché fossero inseriti all’interno del Piano Triennale dell’edilizia scolastica 2018-2020 per ottenere finanziamenti da parte del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca attraverso la Banca Europea degli Investimenti. Di questi sono stati scelti 23 tra cui quello relativo al Chini – Michelangelo.

«È una bellissima notizia per studenti e personale – commenta il primo cittadino camaiorese Alessandro Del Dotto – che in questi mesi si sono ritrovati a dover far fronte a grossi disagi. Ringrazio il presidente Luca Menesini e la dirigente scolastica dottoressa Sandra Pecchia per il risultato ottenuto. Ora si attende di capire i tempi di intervento, ma la sicurezza di un finanziamento così ingente ci dà prospettive rosee per il futuro dell’Istituto».