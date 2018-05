Finanziamenti per i porti commerciali toscani: Viareggio fa la parte del leone con oltre 1,5 milioni di euro

FIRENZE – Approvato dalla Giunta regionale toscana il piano per il 2018 delle attività dell’Autorità portuale regionale, che si occupa della programmazione e della gestione dei 4 porti commerciali di valenza regionale (Viareggio, Porto Santo Stefano, Marina di Campo, Isola del Giglio).

Grazie a questo passaggio la Regione assegnerà all’Autorità sia risorse per la manutenzione ed il funzionamento delle attrezzature portuali (pulizia delle aree demaniali, impianti di illuminazione, impianti antincendio, rilievi dei fondali dell’imboccatura e dell’ambito portuale, gestione dei ponti mobili), sia risorse straordinarie per investimenti.

«Le risorse destinate all’Autorità Portuale Regionale serviranno per importanti interventi sui 4 porti commerciali – ha detto l’assessore Vincenzo Ceccarelli – in coerenza con la nostra politica di valorizzazione di queste infrastrutture, che abbiamo l’obiettivo di rendere sempre più attrattive e appetibili sia per il traffico commerciale sia per lo sviluppo complessivo del sistema. In particolare, il porto di Viareggio avrà risorse per investimenti che riguardano la banchina commerciale che nel 2018 verrà completata – è costata oltre 2 milioni di euro – oltre a un ulteriore impegno di 800mila euro per la realizzazione dell’impianto antincendio, l’illuminazione e i vari impianti di qualificazione. In più, investimenti per continuare l’escavo così da tenere i fondali abbassati e consentire il passaggio di yatch e imbarcazioni. Si tratta di 400mila euro all’anno per gli anni 2018, 2019 e 2020. Altre risorse per oltre un milione di euro sono state destinate a fognature e illuminazione. Sono stati oggetto di investimenti importanti anche i porti di Porto Santo Stefano, Marina di Campo e Isola del Giglio, tutti tesi anche in questi casi a realizzare l’escavo dei fondali, l’illuminazione e la qualificazione generale».

In particolare, sulla base di quanto previsto dal piano delle attività dell’Autorità, saranno destinate:

A Viareggio: 465mila euro per il mantenimento delle attrezzature portuali; 800mila euro (40mila sull’annualità 2018 e 760mila sull’annualità 2019) per la progettazione e la realizzazione di opere di completamento della banchina commerciale, in particolare dell’impianto di illuminazione e dell’impianto antincendio sulla banchina, oltre che di opere edili per il circuito doganale. A beneficio di Viareggio vanno inoltre 400mila euro per i lavori di escavo dell’imboccatura, una cifra che attribuita tutti gli anni e già impegnata nel 2017. Il finanziamento annuo di 400.000 euro è già stato previsto anche per le annualità 2019 e 2020.

Da ricordare inoltre le opere che sono in corso di realizzazione, finanziate negli anni precedenti: realizzazione della fognatura bianca lungo la diga foranea – ultimata nell’aprile 2018 e finanziata con circa 290mila euro; realizzazione della banchina commerciale – destinata ad accogliere navi da crociera e charter nautico, finanziata con 2,6 milioni di euro ed attesa per la fine dell’anno 2018; realizzazione di una cabina di trasformazione e colonnine di servizio – prevista per erogare servizi portuali agli yacht “ai lavori”, finanziata con 350mila euro, attesa per la fine del 2018; installazione di un impianto di videosorveglianza – approvato alla fine del 2017 dalla Prefettura di Lucca e finanziato con 60mila euro, il “Piano Colombo” sarà ultimato nel 2018; manutenzione straordinaria del molo di sottoflutto – finanziamenti con 120.000 euro. Il progetto esecutivo è stato approvato e si attende lo svolgimento delle procedure di gara.

Al porto dell‘Isola del Giglio: 45mila euro per il mantenimento delle opere e delle attrezzature portuali e la pulizia degli specchi d’acqua; 200mila euro per la riqualificazione delle banchine e dei piazzali. Sono in corso le opere per la riqualificazione di banchine e piazzali (investimento da 40mila euro, in corso di ultimazione). Nel 2017 si è inoltre concluso l’intervento di manutenzione straordinaria dei sistemi di ormeggio e arredi portuali del pontile di attracco (100mila euro).

A Marina di Campo: 55mila euro per il mantenimento delle opere e delle attrezzature portuali e la pulizia degli specchi d’acqua. Nel 2017 si è concluso l’intervento di escavo dei fondali dell’ambito portuale (270mila euro), mentre sono in corso lavori di adeguamento della diga foranea (lotto 1, finanziamento di 1 milione 40mila euro) . Si prevede la conclusione dei lavori entro il 2018. Entro fine anno si prevede inoltre la conclusione della progettazione dei restanti lavori di adeguamento della diga foranea (finanziamento pregresso 850mila euro), da eseguire nel 2019.

A Porto Santo Stefano: 85mila euro per il mantenimento delle opere e delle attrezzature portuali e la pulizia degli specchi d’acqua. Sono previsti investimenti da 200mila euro per il 2019 (per lavori di riqualificazione del molo Garibaldi-lotto 2) e da 100mila euro per il 2020 (per interventi manutenzione straordinaria). Nel mese di maggio saranno consegnati i lavori di riqualificazione del lotto I del molo Garibaldi (finanziamento 300mila euro), relativi all’impianto di illuminazione e alla realizzazione del fanale verde. L’ultimazione è prevista nel 2018.