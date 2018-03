Fiera di San Giuseppe: disposizioni e divieti in materia di viabilità

SERAVEZZA – Emanate dal Comando della Polizia Municipale le disposizioni relative alla viabilità nei due giorni della fiera patronale di San Giuseppe nel centro di Querceta. Nelle piazze Pellegrini e Matteotti (inclusi per quest’ultima i tratti di scorrimento lato Massa e lato Viareggio) e nelle vie Versilia, I Maggio, Fratelli Rosselli (da via Federigi a via Pascoli), Federigi (da via Aurelia a via delle Contrade, inclusa l’area di sosta prospiciente le Torri e piazza Donatori di Sangue) e Don Minzoni (dal bar a via Federigi) è istituito il divieto di transito e di sosta con rimozione forzata dalle ore 6:00 del 18 marzo alle ore 22:00 del 19 marzo. In via Don Minzoni, nel tratto compreso fra via Mordure e il bar, divieto di sosta con rimozione sul lato monte e divieto di transito per tutti i veicoli esclusi i residenti e titolari di attività, per i quali viene ripristinato il doppio senso di circolazione. In via Ragazzi del ’99 (fra la Statale Aurelia e via Generale Dalla Chiesa) ripristino del doppio senso di circolazione ed istituzione del divieto di sosta con rimozione forzata lato Massa. In via Ranocchiaio (fra via Ragazzi del ’99 e via Federigi) divieto di transito per tutti i veicoli, ad eccezione dei residenti e dei titolari di attività per i quali viene ripristinato il doppio senso di circolazione, e divieto di sosta con rimozione forzata su ambo i lati. In via Mancini divieto di transito per tutti i veicoli, ad eccezione dei residenti e dei titolari di attività per i quali viene ripristinato il doppio senso di circolazione. Per coloro che da via Mancini si immettono sull’Aurelia è inoltre imposto l’obbligo di fermarsi e dare la precedenza. In via Pascoli, ambo i lati (traverse escluse) è istituito il divieto di sosta con rimozione forzata nei giorni 18 e 19 marzo nella fascia oraria 6-20.