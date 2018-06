Festival Shelley: il programma del terzo giorno con due conferenze a Villa Paolina

VIAREGGIO – Terzo giorno di appuntamenti per il Festival Shelley: domani, martedì 5 giugno, a Villa Paolina, sono in programma due incontri aperti alla cittadinanza.

Si parte alle 18.30 con la conferenza del Prof. Roberta Ferrari (Università di Pisa) «Percy e gli altri: Romantici inglesi in Toscana nel primo Ottocento». Alle 19 il Prof. Fabio Flego invece, parlerà di P.B. Shelley a Viareggio: «l’onore gli giunse da morto e non da vivo».

Il Festival Shelley è organizzato dal Comune di Viareggio in collaborazione con il Dipartimento di Filologia, Letteratura e Linguistica dell’Università di Pisa, con il British Council e con la Keats and Shelley House, ed è sostenuto da un contributo della Fondazione Cassa di Risparmio di Lucca.