Festival Shelley: al via la Summer School in un secondo giorno ricco di eventi

VIAREGGIO – Giornata intensa a Villa Paolina, domani lunedì 4 giugno; alle 9 infatti ci sarà l’inaugurazione della Summer School Internazionale: una settimana (dal 4 al 9 giugno) di lezioni, seminari e letture organizzate dall’Associazione Italiana di Anglistica, con il patrocinio del British Council e della Keats-Shelley House.

Il programma didattico della Summer School, articolato in varie attività, vedrà la partecipazione di prestigiosi docenti sia italiani sia stranieri. Tra questi ultimi: Norah Crook da Cambridge, Greg Kucich da Chicago, Alan Rawes da Manchester e Michael Bradshaw da Worcester.

La scuola è riservata a studenti della Laurea Magistrale, dottorandi, assegnisti, giovani ricercatori, borsisti, independent scholars, e insegnanti che lavoreranno a stretto contatto con i Docenti e relatori dalle 10 del mattino alle 17 del pomeriggio.

I partecipanti selezionati per la Summer School di quest’anno vengono da tutta Italia e da paesi di tutto il mondo, dall’America alla Russia, dall’Ungheria alla Gran Bretagna al Portogallo e si ritroveranno a Villa Paolina per una settimana di lezioni, conferenze e seminari mirata a inquadrare la figura di Shelley nell’ambito del romanticismo inglese, con prospettive linguistiche, letterarie e culturaliste.

Le lezioni vere e proprie prenderanno il via dalle 9,30 e andranno avanti fino alle 17 e ruoteranno intorno al tema «British Romanticism Then and Now: Poetics, Language(s), Translation and Culture».

Il Festival si aprirà al pubblico alle 18.30 con la conferenza della prof. Maria Serena Mirto (Università di Pisa): «Prometeo tra mito greco e utopia romantica».

Seguirà alle 19.10 la conferenza del prof. Anthony Johnson (Università di Pisa): «Il sonetto Ozymandias di Shelley».

Il Festival Shelley è organizzato dal Comune di Viareggio in collaborazione con il Dipartimento di Filologia, Letteratura e Linguistica dell’Università di Pisa, con il British Council e con la Keats and Shelley House, ed è sostenuto da un contributo della Fondazione Cassa di Risparmio di Lucca.