Festival Gaber: Lo Stato Sociale in concerto a Camaiore

CAMAIORE -Anche quest’anno la città di Camaiore ospita 13 importanti appuntamenti del Festival Gaber, la manifestazione itinerante in programma in 7 Comuni della Toscana che è partita domenica 1° luglio con Ivano Fossati e terminerà a Montecatini Terme il 1° agosto con Giulio Casale. Giunta ormai alla sua quindicesima edizione, la kermesse ha lo scopo di diffondere e mantenere vivo il grande messaggio di Giorgio Gaber, soprattutto fra il pubblico più giovane.

Giovedì 19 luglio sarà Lo Stato Sociale a salire sul palco di Piazza San Bernardino. La band bolognese con quasi dieci anni di carriera alle spalle sarà ospite per riflettere sul loro anno più importante, che li ha visti arrivare secondi al festival di Sanremo con la hit Una vita in vacanza. Lo Stato Sociale ama definirsi un collettivo anche per via della varietà della sua produzione artistica: la band ha infatti firmato spettacoli teatrali e romanzi, e a breve uscirà il primo fumetto. Questa capacità di adattarsi e questo desiderio di sperimentare nuove formule espressive è solo una tra le tante analogie con il lavoro del signor G che verranno affrontate durante la serata. Il pubblico assisterà a interpretazioni del Teatro Canzone di Gaber-Luporini e ad alcuni contributi inediti volti a esplorare il progetto de Lo Stato Sociale. La band, proprio come Gaber, si è sempre contraddistinta per la volontà di inserire contenuti sociali e politici nei loro brani, e questa volontà di interpretare la realtà sarà un ulteriore stimolo durante l’incontro che sarà moderato da Lorenzo Luporini, rappresentate della fondazione Gaber e nipote dell’artista.

L’ingresso è LIBERO.