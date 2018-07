Festival Gaber 2018: domani a Camaiore l’incontro-spettacolo con Brunori Sas

CAMAIORE – Quest’anno la città di Camaiore ospita 13 importanti appuntamenti del Festival Gaber, la manifestazione itinerante in programma in 7 Comuni della Toscana, partita domenica 1° luglio con Ivano Fossati e che terminerà a Montecatini Terme il 1° agosto con Giulio Casale. Giunta ormai alla sua quindicesima edizione, la kermesse ha lo scopo di diffondere e mantenere vivo il grande messaggio di Giorgio Gaber, soprattutto fra il pubblico più giovane.

Lunedì 23 luglio sarà Brunori Sas a salire sul palco di Piazza San Bernardino. Il cantautore calabrese, reduce del successo teatrale di quest’anno con il suo riuscitissimo tour Brunori a teatro – canzoni e monologhi sull’incertezza è molto affezionato al signor G, tanto da commentare in modo ironico che i suoi spettacoli “sono come Gaber ma peggio”. Uno dei pochissimi interpreti della musica pop dedicatosi al teatro, Brunori è il più autorevole rappresentante del Teatro Canzone contemporaneo. Durante l’incontro verrà affrontata l’importanza di Gaber nelle scelte dell’artista e verrà analizzato il Teatro Canzone come genere espressivo contemporaneo. Nel 2016 Brunori Sas era già stato ospite della Fondazione Gaber nell’ambito della serata “Io ci sono” alla Santeria di Milano, dove si era esibito in alcuni brani del signor G; quest’anno abbiamo il piacere di averlo con noi per la prima volta a Camaiore.

L’ingresso è LIBERO.

