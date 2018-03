Festival dell’edilizia leggera: ultimo giorno con musica e spettacoli

LUCCA – Ultimo giorno, sabato 3 marzo, con chiusura alle 16, per visitare ad ingresso gratuito il Fel –Festival dell’edilizia leggera, al Polo Fiere di Lucca, un evento che ha attirato l’attenzione dei professionisti del settore e del pubblico, che non si è fatto spaventare dal cattivo tempo.

Fra i visitatori di eccezione si è presentata anche l’assessore allo sviluppo economico, accompagnata dal presidente di Lucca Crea srl, che si è complimentata con gli organizzatori della manifestazione e ha invitato i lucchesi alla manifestazione per prendere spunto di quello che è possibile fare per ristrutturare le case e rendere così Lucca più bella, cogliendo anche l’occasione degli sgravi fiscali offerta dalla legge.

Protagonisti del settore (imbianchini, cartongessisti, decoratori, restauratori, artigiani, imprese edili, architetti, geometri e designer), si sono dati appuntamento in quella che appare come una vera festa, che guarda al mondo del colore e dell’edilizia, con la presenza dei più grandi marchi, locali e nazionali, capace di accostare ai temi della formazione e dell’informazione commerciale, momenti di svago, spettacoli ed intrattenimenti. Isole dimostrative, dove poter sperimentare le ultime tendenze e novità, e tutto quello che ruota intorno al mondo della decorazione partendo dal colore, toccando argomenti come il risparmio energetico, la costruzione a secco e il risanamento edilizio; il tutto condito da spettacoli di grandi attrattiva.

Fra le ultime tendenze la carta da parati che torna in modo originale nelle nostre case, presentata con una originale sfilata di moda (sabato 3 dalle 10 alle 15). Intrattenimento e spettacoli con il body-painting e per scoprire le frontiere del colore grandi writer colorano ogni angolo del padiglione, con la performance sponsorizzata da KobraPaint di due writers di fama internazionale Fabio Colombini (in arte ACME 107) e Giuseppe Di Biccari.

Protagonista anche la Junk Music (3 marzo alle 14,30), con la band Capone & BungtBangt. Una forma d’arte che rappresenta la “musica ecologica” creata con strumenti unici composti da barattoli, elastici, scope, lamiere e tanti oggetti raccolti tra i rifiuti solidi urbani.

Proprio sabato 3 marzo, alle 10,45 si terrà l’importante convegno “Una norma per il Pittore Edile” in vista della pubblicazione della norma UNI che qualifica la professione del pittore edile, i principali attori che hanno elaborato la norma spiegano agli operatori del settore cosa cambierà nel nostro mercato.

Intanto gli organizzatori esprimono soddisfazione per l’evento malgrado sia stato bersagliato dal cattivo tempo: «Peccato per il cattivo tempo che ha flagellato l’Italia e la Toscana – commenta Andrea Zanardi –. La chiusura delle autostrade di venerdì mattina, dopo la neve di giovedì ha impedito per esempio a 30 pulman che attendavamo di raggiungere la manifestazione. E’ stata comunque una bella edizione vivace e ben organizzata».