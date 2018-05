Festival del Volontariato al via: inaugurazione domani alle 9. Il programma della prima giornata

LUCCA – L’appuntamento è domani (venerdì 11 maggio) alle 9, in piazza Napoleone nella tensostruttura attrezzata: da lì il presidente del Centro Nazionale per il Volontariato Edoardo Patriarca con le autorità locali inaugurerà l’ottava edizione del Festival Italiano del Volontariato. Fra gli appuntamenti della mattinata l’intervento alle 10 di don Virginio Colmegna della Casa della Carità di Milano.

Nel pomeriggio alle 14.30, sempre in piazza Napoleone, il convegno “Uno e molti” l’Autorità garante per l’Infanzia e l’adolescenza Filomena Albano e il direttore programmi Italia/Europa Save The Children Raffaela Milano. Alla stessa ora dibattito sulla riforma del terzo settore (titolo Dentro o fuori?) con il Sottosegretario al Lavoro e alle Politiche Sociali del governo Gentiloni Luigi Bobba. Alle 16.30 “Processo alle Ong” coi rappresentanti di Save The Children e Oxfam Italia.

Oltre ai tanti convegni in programma, per tutti e tre i giorni ci saranno attività di piazza per giovani e non solo. Nello spazio riservato alle associazioni saranno presenti molte realtà con le loro attività con Aism, Istituto Giorgi di Lucca, Gruppo Culturale e ricreativo La Sorgente, associazione Mirko Ungaretti, Oikos, Hacking Labs Lucca, Filo d’Arianna e Cesvot. Nello spazio espositivo ci saranno il Cardiocamper degli Amici del Cuore, il camper di Avis sulla donazione del sangue e il camper del Moige informativo su bullismo e cyberbullismo.

Nella prima giornata sarà l’associazione Ridolina ad animare i laboratori con i giovani del servizio civile. Sempre domani alle 15 diverse dimostrazioni di Rugby a cura dell’ASD Rugby Lucca e la “riscoperta dei giochi perduti” con l’associazione Amici delle Mura. Ma domani riparte anche la Staffetta della Solidarietà con centinaia di volontari e associazioni che marceranno sulle Mura di Lucca. Al via nel pomeriggio anche i May Days dell’Anpas: per tre giorni l’Associazione Nazionale Pubbliche Assistenze animerà al capo balilla le “soccorsiadi” con un susseguirsi di eventi ed esercitazioni. Alle 19 il cocktail inaugurale del Festival a cura della sezione di Lucca dell’Associazione Italiana Sommelier e dopo cena il torneo di burraco dell’associazione Yra e nella Sala Tobino di Palazzo Ducale lo spettacolo teatrale “Una valigia di sogni”.

Il titolo del Festival del Volontariato 2018 è “Mettiamoci scomodi” (l’hashtag per i social #scomodi, insieme a #fdv2018). Info e programma sul sito festivalvolontariato.it.