Festival Cibart: pronto il nuovo catalogo e il programma 2018

VERSILIA – Ci siamo! Domani alle 18.30, presso la Sala Romeo Salvatori della Pro Loco di Seravezza, sarà presentato il nuovo catalogo, riferito all’ultima edizione della rassegna artistica, annuale più attesa e ricercata della Versilila, il Festival Cibart. Quest’anno la manifestazione ha esteso i propri confini e gli appuntamenti da non perdere assolutamente diventano due, entrambi durante il mese di luglio. A fare da teatro a questi eventi saranno i luoghi più belli e significativi della Versilia storica, che hanno avuto notevole rilevanza nel percorso michelangiolesco e che verranno celebrati assieme e durante il cinquecentenario della venuta in questi splendidi paesaggi del grande maestro e genio della scultura rinascimentale: La Cappella di Azzano e la Città Medicea di Seravezza.

Ancora una volta esporranno le proprie opere più di 100 artisti provenienti da ogni continente: sarà presente la China Academy of Art, una delle Accademie più famose al mondo, ci sarà spazio per la land-art, la scultura, la pittura, la fotografia, le installazioni urbane e quelle sospese sul fiume, accompagnate da diverse performance di danza, musica e video arte, un´eccellente coniugazione frutto dell´armoniosa collaborazione tra i più esperti intenditori. Anche la rassegna dedicata al cibo sarà notevolmente incrementata. Un’intera via del lungofiume sarà dedicata ai più eccellenti vini al bicchiere, mentre un’altra allo street-food. La promessa solenne, da parte degli organizzatori, è che i visitatori faranno fatica a lasciare La Cappella o Seravezza, durante gli eventi Cibart. Da non perdere anche la presentazione del catalogo, venerdì 22 alle ore 18.30, presso la Pro Loco di Seravezza, Via Corrado del Greco 11, durante la quale riceverete anche il programma di questa nuova, attesissima ed entusiasmante edizione CIBART 2018.