Festeggiamenti per il primo compleanno di “Donne in pista”

LUCCA – Si festeggia venerdì 18 maggio alle ore 18 con un simpatico aperitivo al Campo Coni di Lucca il primo compleanno dell’innovativo progetto “Donne in pista” promosso dall’unità multidisciplinare di Senologia di Lucca in collaborazione con l’Asd Atletica Virtus Cassa di Risparmio Lucca.

L’iniziativa si pone l’obiettivo di lavorare sul recupero fisico per le donne che hanno avuto il tumore al seno e che affrontano le terapie, come modalità di prevenzione, e anche per favorire l’adattamento alla malattia.

L’attività fisica è, infatti, uno degli elementi predittivi per il mantenimento della salute a lungo termine e per la prevenzione del tumore al seno.

L’esercizio fisico è poi uno degli strumenti più efficaci per alleviare la fatigue, ovvero quel senso di stanchezza avvertito dai pazienti e derivato dalle terapie, e facilitare la possibilità di recupero.

Con l’attività sportiva costante e prolungata nel tempo si ha infatti la possibilità di lavorare sulla riduzione del tessuto adiposo addominale, divenendo un elemento protettivo vero e proprio contro le ricadute di malattia.

Inoltre, si ha un significativo miglioramento delle facoltà cognitive e del tono dell’umore.

Il progetto dell’Asd Atletica Virtus Cassa di Risparmio Lucca si fonda dunque sulla pratica dell’atletica leggera, adattata alle esigenze motorie delle donne con tumore alla mammella.

L’attività svolta in questo anno al Campo Coni di Lucca ha permesso alle partecipanti (una ventina) di avere sicuramente effetti benefici per la salute. Le donne hanno creato un gruppo-squadra dove hanno trovato aiuto e sostegno ed in cui hanno imparato a stare sempre meglio con il proprio corpo, a scoprire (o riscoprire) le proprie potenzialità ed a riprendersi il proprio equilibrio psichico. Da considerare, inoltre, gli indubbi benefici legati allo svolgimento dell’attività sportiva all’aria aperta e gli evidenti miglioramenti a livello di coordinamento motorio per chi ha partecipato al percorso.