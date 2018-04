Feste: più forza lavoro e servizi a Viareggio per Sea Ambiente

VIAREGGIO – Nei giorni festivi del 25 aprile, 29 aprile e 01 maggio, SEA Ambiente, su richiesta dell’Amministrazione comunale, incrementerà la forza lavoro a servizio del buon mantenimento della pulizia delle zone maggiormente frequentate.

In particolare in aggiunta ai normali servizi si prevedono 2 operatori sulla passeggiata di Viareggio in turno pomeridiano (14:00 – 18:20), 2 operatori sulla passeggiata di Viareggio in turno serale (15:40 – 22:00), 1 operatore con T-Riciclo sulla passeggiata e Pineta di Ponente (10:30–12:30 e 16:00–20:00), 1 operatore della cooperativa per servizi di pulizia zona pineta di ponente (mattina), 1 operatore della cooperativa per servizi di pulizia zona pineta di ponente (pomeriggio), 1 operatore della cooperativa per servizi di pulizia a Torre del Lago (V.le Kennedy, V.le Europa, V.le dei Tigli) (mattina), 1 operatore della cooperativa a supporto della pulizia delle Isole Ecologiche della Darsena (pomeriggio).

Un assistente sarà presente nei turni pomeridiani in modo da coordinare il servizio degli operatori.

Tra le 14 e le 17, inoltre, in collaborazione con la polizia municipale, una squadra effettuerà un passaggio di alleggerimento dei rifiuti accumulatisi presso le utenze della Passeggiata.

«Viste le belle giornate di sole, in corrispondenza delle prossime giornate di festa si prevedono a Viareggio un notevole afflusso di turisti – commenta l’assessore all’Ambiente Federico Pierucci -: per questo abbiamo concordato con Sea ulteriori servizi, in modo da mantenere in ordine e pulite le zone più frequentate del nostro comune».

«Decoro è anche attenzione all’ordine e alla pulizia – continua Pierucci -: gli agenti della municipale vigilerà affinché non vi siano conferimenti sbagliati o peggio ancora abbandoni. Sea provvederà a tenere svuotati i cestini».

«Con la collaborazione di tutti – conclude – la nostra città sarà più bella e più pulita».