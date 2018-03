Festa di Forza Italia per le elezioni: l’abbraccio degli elettori

LUCCA – C’erano tutti, comprese tante persone che non si facevano vedere a una assemblea politica da anni. E’ questa la più grande soddisfazione di Maurizio Marchetti , coordinatore provinciale di Forza Italia, che ha festeggiato l’elezione di Deborah Bergamini e Massimo Mallegni al Parlamento e anche il suo ingresso in consiglio regionale all’Hotel Guinigi di Lucca.

«La festa di giovedi sera ci ha dato l’idea di aver riannodato un filo che negli ultimi tempi si era spezzato – commenta il coordinatore provinciale del partito azzurro – e la presenza di tanti amici, molti dei quali avevano perso entusiasmo per le vicende politiche, lo testimonia. Del resto i numeri delle elezioni lo hanno certificato: il popolo del centrodestra è tornato a votare e uniti abbiamo conquistato i seggi uninominali da Massa a Pistoia. Forza Italia ha dato il suo importantissimo contributo e oggi festeggiamo due nostri esponenti di punta, Massimo Mallegni e Deborah Bergamini, che hanno raccolto un consenso straordinario. Onore a loro, ma come anche i due eletti hanno sottolineato più volte, il risultato è frutto di un gioco di squadra di tutto il centrodestra unito che finalmente ha messo da parte certi rituali del passato per interpretare al meglio la legge elettorale e intercettare i bisogni delle persone e delle imprese. Da parte mia la soddisfazione è doppia, visto che da sempre credo in un centrodestra unito e la mia storia politica lo dimostra».