Festa della polizia questa mattina a Lucca: bilancio dell’attività di questura

LUCCA – Questa mattina, in San Francesco, si è celebrata la Festa della Polizia, alla quale hanno preso parte le massime autorità cittadini civili e militari.

Un’occasione che, come ogni anno, è anche il momento di fare un bilancio dell’attività della questura di Lucca, che, in quest’ultimo anno, ha portato a casa importanti risultati.

Per quanto riguarda il controllo del territorio, la Squadra Volante ha controllato 16mila 75 persone e 14mila 889 veicoli, mentre sono state arrestate 39 persone, mentre 193 sono state indagate in stato di libertà. La droga sequestrata durante i controlli ammonta a 393 grammi.

La Squadra Mobile ha messo in atto un’attività investigativa che si è sviluppata in numerose operazioni, assicurando alla giustizia sia bande vere e proprie, sia singoli malviventi, dediti soprattutto ai furti. In tutto la Mobile lucchese ha arrestato 52 persone e denunciate 198, mentre la droga sequestrata è di circa 10 chili.

La Divisione Anticrimine della questura di Lucca ha effettuato un attento monitoraggio del territorio in merito a personaggi che potenzialmente possono rappresentare un pericolo per la sicurezza pubblica. Questa attività ha portato ad emettere 219 fogli di via obbligatori, 51 avvisi orali, 35 Daspo e 17 ammonimenti in materia di stalking. Inoltre, sono state proposte 13 misure di sorveglianza speciale della polizia. Ma l’attività dell’anticrimine non si ferma solo a questo: è stata effettuato un’attività di prevenzione ed educazione alla legalità, che si è svolta attraverso incontri negli istituti scolastici e convegni sulla violenza di genere.

La Polizia Amministrativa ha effettuato 89 controlli a esercizi pubblici, elevando 3 sanzioni amministrative. E’ stato emesso un provvedimento ai sensi dell’articolo 100 del Tulps, per motivi di ordine e sicurezza pubblica. Sono, poi, stati rilasciati 5mila 535 passaporti e 2mila 121 autorizzazioni in materia di armi e 85 licenze. Infine l’Amministrativa ha emesso 59 provvedimenti di revoca/rifiuto di autorizzazione in materia di armi e uno di revoca/rifiuto di licenze.

La Digos lucchese ha effettuato attività informativa e di prevenzione, nonché investigativa che ha portato 41 persone ad essere indagati per i reati di resistenza a pubblico ufficiale aggravata in concorso, porto d’armi e oggetti atti a offendere, travisamento durante le manifestazioni in luogo pubblico, accensioni pericolose, lancio di cose pericolose e lesioni personali, in occasione del G7 dei Ministri degli esteri dell’aprile 2017. In quest’occasione è stato posto sotto sequestro numeroso materiale: 10 gommoni di piccole dimensioni con scritte di matrice antagonista e slogan politici e una rete metallica.

In occasione di un rave party di Castelvecchio di Compito del maggio 2017 sono state indagate 83 persone per invasione di terreni o edifici, danneggiamento, disturbo delle occupazioni o del riposo delle persone e apertura abusiva di luoghi di pubblico spettacolo o intrattenimento. Sono stati sequestrati tre veicoli con tutto il materiale utilizzato per allestire il luogo e diffondere la musica.

A dicembre, la Digos è stata impegnata con ‘Il Palazzo che brucia’ a Lucca, movimento antagonista nel quale confluiscono diversi soggetti riconducibili alla sinistra antagonista lucchese che hanno occupato la notte tra il 9 e il 10 dicembre la ex discoteca Casina Rossa a Ponte San Pietro. In quest’occasione sono stati indagati in stato di libertà 11 persone per il reato di invasione di terreni ed edifici, nonché inosservanza dei provvedimenti dell’autorità.

E’ stato arrestato un italiano per atti di terrorismo con ordigni esplosivi, mentre per quanto concerne l’attività delle squadre sono stati indagati in stato di libertà una persona per l’accensione e lancio di un petardo; 4 per rissa, 4 per resistenza a pubblico ufficiale e lesioni personali, nonché lancio di materiale pericoloso.

IMMIGRAZIONE – Nel periodo in riferimento sono stati rilasciati n. 8.889 titoli di soggiorno. Particolarmente incisiva l’attività di contrasto all’immigrazione clandestina, che ha visto l’emissione di 136 provvedimenti di espulsione dal territorio nazionale, di cui n.12 accompagnamenti alla frontiera e n.35 accompagnamenti presso i C.P.R. e n. 88 ordini di allontanamento dal territorio nazionale. L’Ufficio Immigrazione ha svolto anche attività di accoglienza ed identificazione dei profughi e dei richiedenti asilo assegnati in questa provincia.

SEZIONE DI POLIZIA GIUDIZIARIA – I procedimenti penali trattati dalla Sezione di P.G., nel periodo di riferimento, sono stati n. 1747.

POLIZIA STRADALE – Ha svolto attività di prevenzione degli incidenti, in particolare nei fine settimana e in occasione dello svolgimento di eventi di rilievo, in concomitanza con i maggiori flussi di traffico e durante le ore notturne, anche con l’effettuazione di servizi con misuratori di velocità ed etilometro. Sono stati rilevati 502 incidenti stradali, controllate n.17mila 791 e n.15mila 557 veicoli. Ha contestato 9mila 990 contravvenzioni al Codice della Strada. Ha arrestato n.8 persone, indagato 139 persone e sequestrato complessivamente kg. 2 di sostanza stupefacente. Indagine terminata nel giugno 2017 sull’asportazione di carichi di merce da parte di un sodalizio criminoso con la denuncia di 6 persone. Indagine congiunta con l’Agenzia delle Dogane di Pisa, terminata nel giugno 2017, relativa alla commercializzazione e nazionalizzazione di veicoli provenienti dalla Germania con la denuncia di 3 persone. Operazione di P.G. del 07.09.2017 con il sequestro di 22 quintali di cavi di rame e la denuncia di due cittadini rumeni per ricettazione; Operazione di P.G. del 18.10.2017 con l’arresto di due cittadini di nazionalità marocchina per trasporto e possesso di circa gr. 497,8 di sostanza stupefacente del tipo “HASHISH”. Operazione di P.G. del 24.10.2017 con l’arresto di un uomo di nazionalità italiana per i reati di trasporto e possesso di kg. 1,300 circa di “HASHISH”. E’ preposta alla sicurezza a bordo dei treni e nelle stazioni ferroviarie.

POLIZIA FERROVIARIA – L’attività dei Posti di Polizia Ferroviaria di Lucca e di Viareggio ha consentito di indagare n.3 persone. Sono state controllate complessivamente 4mila 185 persone, con l’impiego di 437 pattuglie in stazione e 49 a bordo di treni, nonché effettuate 108 scorte ai treni

POLIZIA POSTALE – Contrasta le attività illecite compiute mediante l’uso della tecnologia, quali: pedofilia on line; attacchi a sistemi informatici; clonazioni dei codici di carta di credito; diffusione di virus informatici; illecita duplicazione di materiali e diffusione indebita di programmi tutelati da diritto d’autore; illeciti in materia di comunicazioni telefoniche. Nel periodo di riferimento ha denunciato 98 persone per reati di pedofilia, pedopornografia e truffa.