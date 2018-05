“Festa della mamma”: a Forte dei Marmi una domenica per le famiglie

FORTE DEI MARMI – In occasione della “Festa della Mamma” l’Assessorato alla Pubblica Istruzione organizza un evento tutto dedicato alle famiglie e ai bambini che si terrà domenica 13 Maggio in Piazza Garibaldi a Forte dei Marmi. Sin dalla mattina saranno, infatti, previste diverse attività divertenti per trascorrere insieme questo giorno speciale in un clima di festa e allegria.

La piazza si trasformerà in una grande tela sulla quale i piccoli, con i gessi colorati, potranno esprimere la loro creatività e al centro, per rendere unico questo giorno speciale, genitori e bambini troveranno ad attenderli una grande novità. Sarà infatti allestita la tipica cabina balneare fortemarmina che, per l’occasione, diventerà un set fotografico in cui le mamme potranno posare con i figli per una foto-ricordo creativa e personalizzata che catturi un istante tutto loro.

Le foto, insieme alle dediche per la mamma scritte dai bambini dei Nidi e dagli alunni delle Scuole di Infanzia e Primarie di Forte dei Marmi, andranno poi a decorare un grande cuore che sarà esposto in piazza per tutto il giorno come simbolo dell’amore materno.”