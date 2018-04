Festa della Libertà: la gara di tiro con la balestra premia Lucca

LUCCA – ZDopo il successo della cerimonia svoltasi stamani in Piazza San Martino con la consegna dei Gonfaloni ai Gonfalonierei di Terzieri cittadini nel pomeriggio, presso il campo di tiro della Compagnia Balestrieri Lucca (sito negli spalti delle mura urbane di fronte al baluardo di San Pietro) si è disputato il 18° Trofeo della Libertà, gara di tiro con la balestra antica. La gara cui hanno preso parte 48 fra i più titolati tiratori italiani in rappresentanza delle città di Massa Marittima, Volterra, Repubblica di San Marino, e della Compagnia Balestrieri Lucca. si è conclusa con un ottimo risultato per i colori lucchesi che hanno vinto con il balestriere Francesco Bellandi e ottenuto il terzo posto con Paolo Teani. Solo un sorteggio sfavorevole, che li ha visti opposti in semifinale, ha impedito il raggiungimento del risultato massimo anche se i due tiratori hanno disputato una gara di livello eccezionale in cui entrambi hanno colpito ripetutamente il centro del bersaglio. La premiazione è stata effettuata dal Presidente della Compagnia Balestrieri Giorgio Serafini che ha voluto sottolineare l’impegno che da anni l’associazione profonde nello studio della storia e delle tradizioni cittadine impegnandosi sempre al massimo per promuovere l’immagine di Lucca anche al di fuori dei suoi confini