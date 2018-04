Festa della Libertà: domenica la gara di tiro con la balestra

LUCCA – Riprendono le attività dei balestrieri di Contrade San Paolino con la gara di tiro “2° Disfida della Libertà” in abiti civili, il prossimo 8 Aprile, aperta al pubblico presso il Campo Tiri della Repubblica di Lucca situato in Via Pattana a Pontetetto (traversa di Viale San Concordio).

Alla gara prenderanno parte anche i balestrieri provenienti da altre città aderenti alla LITAB (Lega Italiana Tiro Alla Balestra): Chioggia, Gualdo Tadino, Terra del Sole, Ventimiglia, ed è la prima occasione in cui il campo tiri di recente realizzazione viene utilizzato per una gara a cui prendono parte altre compagnie.

L’occasione è per la Festa della Libertà: l’8 aprile 1369, l’imperatore Carlo IV liberò la città di Lucca ed i suoi territori dalla dominazione pisana.

Da quel momento, la parola LIBERTAS campeggia sullo stemma Bianco-Rosso di Lucca, e la prima domenica dopo Pasqua si continua ancora oggi a ricordare questo evento che diede inizio ai 430 anni di storia della Repubblica di Lucca, fino all’arrivo di Napoleone nel 1799, in cui diventò un protettorato francese.

La mattina l’associazione prenderà parte al corteo storico da Porta San Pietro verso Piazza San Martino. Una volta raggiunta la piazza, tutti i gruppi storici confluiranno nella Cattedrale di San Martino, dove è prevista la SS. Messa per le 10.30, a cui prenderanno parte anche le autorità cittadine.

L’inizio della disfida è alle ore 15, quando si susseguiranno diverse sessioni di tiro per la gara a squadre, e proseguiranno con una seconda sessione per la gara di tiro individuale. Chiude la giornata la cerimonia di premiazione dei vincitori, prevista per le ore 18.