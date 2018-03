Festa della Donna: gli studenti della “Pea” e il mondo dell’imprenditoria femminile a Seravezza

SERAVEZZA – In occasione della Festa della Donna, il giorno 8 marzo 2018, la scuola secondaria di primo grado dell’IC di Seravezza organizzerà “Da grande vorrei fare…”, iniziativa dedicata all’imprenditoria al femminile. Nel corso della manifestazione, che sarà curata dalla prof.ssa Silvia Gianfranceschi con la collaborazione della prof.ssa Paola Lemmi, agli alunni e, in particolare, alle alunne delle classi seconde saranno presentate testimonianze di donne che hanno trovato nel mondo dell’impresa non soltanto una collocazione lavorativa, ma anche e soprattutto la possibilità di una realizzazione personale attraverso la valorizzazione delle loro attitudini organizzative e relazionali. Saranno, d’altro canto, messe in luce anche le barriere di tipo sociale e culturale che ancora oggi, talvolta, ostacolano l’affermazione delle donne nel campo imprenditoriale.

Accanto ad imprenditrici provenienti dal territorio, parteciperanno all’iniziativa Elena Giannini, Presidente del Comitato per l’Imprenditoria Femminile della Camera di Commercio di Lucca, e Michela Fucile, Presidente uscente della sezione Versilia della Fidapa, la Federazione Italiana Donne Arti Professioni e Affari.