Festa della Donna: a Seravezza protagonista l’imprenditoria femminile e la cultura

SERAVEZZA – Cultura e impresa. Corre lungo questi due binari il programma delle iniziative che il Comune di Seravezza promuove per giovedì 8 marzo in occasione della Giornata Internazionale della Donna: cultura a Palazzo Mediceo, con l’Angolo della Donna e la Maratona di lettura al femminile, entrambi in biblioteca; lavoro e impresa alla Casa dei Giovani, con un seminario dedicato all’imprenditoria femminile in collaborazione con Confesercenti Versilia.

«In questa data così significativa abbiamo pensato di offrire a tutte le donne, ma naturalmente anche agli uomini che vorranno aderire agli eventi, questa doppia visione della femminilità, leggendola e apprezzandola da una parte attraverso il filtro della

letteratura, dall’altra offrendo strumenti concreti – informazioni su procedure ed agevolazioni – alle donne che intendono affrontare l’esperienza imprenditoriale», commenta Vanessa Bertonelli, presidente della Commissione comunale alle Pari Opportunità.

Si inizia lunedì 5 marzo con l’allestimento dell’Angolo della Donna presso la biblioteca comunale “Sirio Giannini” (fino al 10 marzo in orario di apertura della biblioteca). L’Angolo è dedicato quest’anno all’artista Frida Kahlo. Tutte le donne che frequenteranno la biblioteca durante la settimana riceveranno in omaggio una pergamena con la biografia della famosa pittrice.

La mattina di giovedì 8 marzo, dalle 10 alle 12 alla Casa dei Giovani di via delle Contrade, si parlerà di imprenditoria femminile, start up e agevolazioni. Interverranno Vanessa Bertonelli per il Comune di Seravezza e Valentina Cesaretti e Ilaria Nieri per Confesercenti Versilia. Sarà una panoramica ad ampio raggio sul “fare impresa al femminile”, con un particolare approfondimento sulle diverse opportunità di credito e

microcredito, non ultime quelle messe a disposizione dalla Regione Toscana specificatamente per le imprese femminili e giovanili nei settori manifatturiero, commercio, turismo e terziario.

Il pomeriggio, dalle 15 alle 18, appuntamento in biblioteca per il laboratorio d’ascolto e di lettura ad alta voce “Uomini e donne che leggono le donne”. La Maratona di

lettura coinvolge quest’anno anche gli uomini, purché leggano un’autrice o un testo che abbia come protagonista una donna (anche se l’autore è un uomo). La partecipazione è libera e gratuita. Si consiglia l’iscrizione scrivendo a biblioteca@nullcomune.seravezza.lucca.it o telefonando allo 0584/757770.