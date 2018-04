Festa al Porta Elisa in casa Libertas Femminile per i grandi successi ottenuti

LUCCA – Grande festa in casa Libertas Femminile mercoledì sera allo stadio Porta Elisa per brindare ai successi della Juniores e delle Giovanissime che a breve saranno impegnate nella fase nazionale e della prima squadra che è riuscita a salvarsi con diverse giornate d’anticipo. Alla festa hanno preso parte anche il Sindaco Alessandro Tambellini, l’assessore allo sport del Comune di Lucca Stefano Ragghianti, quello di Capannori Serena Fradiani e l’assessore ai lavori pubblici Celestino Marchini. Presente per la Lucchese Arnaldo Moriconi. A fare gli onori di casa il presidente Gianni Nannini e tutto lo staff tecnico capitanato da Elena Bruno. Un tributo particolare è stato riservato anche alle piccole “bimbe” che giocano nel campionato Pulcine.

“Abbiamo voluto organizzare questa festa – ha commentato il presidente Giannini Nannini – per ringraziare tutte le nostre tesserate, perché grazie a loro siamo riusciti ad ottenere questi grandi e lusinghieri risultati. Siamo una società giovane, che nella sua breve storia ha già tagliato traguardi importanti. Un ringraziamento particolare va a tutti i miei collaboratori perché grazie alla loro professionalità e dedizione siamo stati in grado di crescere gara dopo gara. Ringrazio in particolar modo anche tutti i genitori che tutte le domeniche sono “costretti” a fare chilometri e chilometri per permettere alle nostre ragazze di giocare. Ma adesso non vogliamo fermarci. Cercheremo di ben figurare prima di tutto nella Coppa Toscana, ma anche nella fase nazionale dove affronteremo formazioni dal grande blasone”.