Ferragosto viareggino a Villa Borbone

VIAREGGIO – Il 14 ed il 15 agosto Villa Borbone (Viareggio) si apre per una due giorni di festa centrata sul folclore e sulle tradizioni popolari cittadine siano queste musicali, di vernacolo e culinarie, l’apertura è alle 18.30 del 14 con l’aperitivo musicale, protagonista lo chansonnier viareggino Adriano Barghetti che proporrà oltre al suo repertorio di cantautore una selezione tra le più belle canzoni di tutti i tempi.

Alle 20.00 con “Viareggio in Tavola” si potranno gustare i piatti veraci delle nonne, il menù fisso propone l’antipasto contadino, un primo (pasta fresca con ragù di muscoli) e come secondo le seppie in zimino la cena chiude con la classica torta fatta in casa.

Alle 21.15 apre il Teatro di Corte con il musical show Ferragosto Viareggino (ingresso libero) che vede protagonisti Mario Bindi (regista ed anima dello spettacolo) Adriano Barghetti (colonna sonora) ed i ragazzi della compagnia Giosalpino che tra musiche, canzoni, danze e schetch ripropongono scenette dal Carnevaldarsenasciò mettendo in scena in una nuova formula la classica “canzonetta”, le coreografie sono a cura del ballerino professionista Alessandro Viviani che si è prestato con piacere a curare l’aspetto danzante delle giovani ballerine, la scenografia è curata da Mario Baroni che illustrerà lo spettacolo con i suoi disegni.

Il 15 alle 17.30, ferragosto e festa dell’Assunzione di Maria sarà possibile partecipare, per un’apertura eccezionale, alla SS Messa celebrata da Don Luigi di S.Rita e Monsignor Scarabelli, rito cantato a cui parteciperà la soprano Pascale Coulombe Grossi che canterà l’Ave Maria nella cappella della Villa borbonica, seguirà una visita guidata al primo piano della Villa curata da Monsignor Scarabelli nelle vesti di storico borbonico.

Chiude la due giorni ferragostiana la cena nel bel giardino del parco della dimora storica.

Alla festa parteciperà l’Associazione artistica “Fenice” che proporrà i suoi artisti con una mostra ed alcune estemporanee di pittura.

La festa è organizzata dall’Associazione Promo-Terr e rientra nel calendario eventi di Villa Borbone voluta dall’amministrazione comunale e dall’assessorato alla cultura.

Tutte le informazioni sul programma si possono trovare sulla pagina facebook: promo-terr o telefonando al numero 320.3895809.