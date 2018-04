Federconsumatori: Risarcimento di 500 euro per la mancata attivazione del servizio internet fibra

LUCCA Un cittadino di Lucca si è rivolto alla sede provinciale della Federconsumatori, segnalando di aver sottoscritto il contratto per il servizio internet fibra e di non aver ottenuto l’attivazione del rapporto con il gestore telefonico. Nonostante i numerosi contatti con il Servizio Clienti, il gestore non ha risolto le problematiche tecniche denunciate dall’utente. In seguito, lo stesso utente ha ricevuto le fatture, con addebito di costi di servizi di fatto mai utilizzati.

Dopo l’incarico da parte del nostro associato – dichiara Fabio Coppolella, Presidente provinciale della Federconsumatori di Lucca – abbiamo inoltrato il reclamo formale al gestore, al fine di contestare l’inadempimento contrattuale e le fatture emesse. Successivamente è stato predisposto il ricorso al Co.Re.Com. Toscana, chiedendo la convocazione del gestore telefonico in questione.

In sede di conciliazione – prosegue Coppolella – è stato riconosciuto oltre all’annullamento integrale delle fatture contestate, anche l’indennizzo di euro 500,00 per tutti i disservizi subiti dall’utente. In particolare, ricordiamo che l’Autorità di Garanzia per le Comunicazioni (A.G.Com.) ha stabilito, con una specifica delibera, tutte le tipologie di indennizzi che è possibile richiedere in caso di disservizi telefonici.

Per informazioni ed assistenza su casi analoghi, è possibile rivolgersi agli Sportelli Federconsumatori della provincia di Lucca (Tel. 0583/44.151-Lucca; 0583/26.41.82-Altopascio e 0584/32.531–Viareggio; e-mail: federconsumatorilucca@nullgmail.com).