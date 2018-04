Federconsumatori mette in guardia: ‘Occhio ai venditori a domicilio di oggetti per la casa’

LUCCA – In questi giorni, gli incaricati di una società con sede a Padova stanno effettuando visite a domicilio dei consumatori della provincia di Lucca, per la vendita di articoli ed accessori per la casa. La vendita porta a porta, per le modalità con cui è attuata in questi casi, presenta molti aspetti poco chiari.

Gli incaricati della società si presentano al domicilio dei consumatori, per la consegna di un catalogo di articoli ed accessori per la casa: biancheria, pentole, materassi ed anche elettrodomestici. L’unica formalità che viene richiesta è una “semplice firma”, senza impegno, solo per attestare la consegna del catalogo; in realtà si tratta di un vero e proprio contratto di vendita.

«L’ultimo caso segnalato è quello di una pensionata di 70 anni, residente a Capannori, alla quale l’incaricato della società in questione ha fatto sottoscrivere il modulo, con l’impegno all’acquisto di articoli per l’importo complessivo di euro 2.990,00. L’intervento della nostra associazione – dichiara Fabio Coppolella, Presidente provinciale della Federconsumatori Lucca – è stato tempestivo ed ha consentito alla malcapitata pensionata di ottenere l’annullamento dell’ordine».

«Il Codice del Consumo – precisa Fabio Coppolella – prevede un obbligo di informativa a carico delle società che propongono la vendita di prodotti a domicilio; per questi contratti, il consumatore ha la facoltà di esercitare il diritto di recesso senza obbligo di motivazione, inviando la raccomandata con ricevuta di ritorno, entro il termine di 14 giorni, così come previsto per legge. Invitiamo i consumatori a non firmare questi contratti e comunque a prestare molta attenzione al loro contenuto».

Per informazioni ed assistenza, è possibile rivolgersi agli Sportelli Federconsumatori della provincia di Lucca (Tel. 0583/44.151-Lucca; 0583/26.41.82-Altopascio e 0584/32.531–Viareggio; e-mail: [email protected] com).