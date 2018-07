Federconsumatori: ‘Anche per la vendita porta-a-porta esiste il diritto di recesso’

LUCCA – Federconsumatori lancia l’allarme: stando, infatti, ad alcune segnalazioni a loro giunte alcuni incaricati di una società starebbero effettuando, in questi giorni, visite a domicilio dei consumatori della provincia di Lucca, per proporre la vendita di prodotti, accessori per la casa ed articoli d’arredo.

«Nei mesi scorsi – dice l’associazione di tutela dei consumatori – si erano verificati altri casi. Alla prima visita, gli incaricati consegnano – come sembra senza nessun impegno – un catalogo di articoli in promozione: materassi, divani, biancheria, elettrodomestici ed anche biciclette e beni d’arredo; successivamente, i consumatori scoprono di aver sottoscritto un contratto che li impegna all’acquisto di beni per l’importo minimo di 3mila 700 euro. Inoltre (secondo quanto riferito alla nostra associazione) a fronte delle richieste di chiarimento da parte dei consumatori, sembrerebbe che gli stessi addetti alla vendita minaccino azioni legali con ulteriore aggravio di spese».

«Il Codice del Consumo – dichiara Fabio Coppolella, presidente della Federconsumatori Lucca – vieta e dichiara illegittime le pratiche commerciali aggressive che, mediante molestie, coercizione o indebito condizionamento, limitano di fatto la libertà di scelta dei consumatori. La Federconsumatori di Lucca, pertanto, invita i cittadini a non firmare nessun modulo o contratto e ad esercitare, comunque, il diritto di recesso nel termine di 14 giorni, inviando una raccomandata con ricevuta di ritorno, così come previsto per legge».

Per informazioni ed assistenza è possibile rivolgersi agli Sportelli Federconsumatori della provincia di Lucca (Tel. 0583/44.151-Lucca; 0583/26.41.82-Altopascio e 0584/32.531–Viareggio; e-mail: federconsumatorilucca@nullgmail.com).