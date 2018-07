Fashion in Flair: ancora aperte le iscrizioni per partecipare alla manifestazione

LUCCA – Ancora aperte le iscrizioni per partecipare alla VII edizione di Fashion in Flair, la mostra mercato dedicata all’alto artigianato Made in Italy, promossa dall’Associazione Culturale ‘Eccellenti Maestrie’. Saranno 120 gli espositori attesi per questa VII edizione, suddivisi tra le sale affrescate al piano nobile della villa, le Sale delle Camelie nelle cantine ornate con l’esposizione dei quadri dell’artista Elisa Madeo Pitt, e il giardino con piante secolari e roseti ancora in fiore.

In mostra, abiti e accessori moda donna, uomo e bambino; gioielli e bijoux; complementi d’arredo per interni ed esterni; cosmetici e fragranze per la persona e per la casa.

Ricchissima anche l’area food, allestita in giardino, con gli ‘artigiani del gusto’: gelati artigianali che propongono gusti ed abbinamenti inusuali ed alternativi, pasticceria e prodotti da forno salati tradizionali e non, e piccole preparazioni culinarie da assaggiare in versione street-food.