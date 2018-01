Fallimento ‘Toscana Pane’ – il sindaco D’Ambrosio: ‘Si rispettino istituzioni e lavoratori’

ALTOPASCIO – «Il compito dell’amministrazione comunale di Altopascio è quello di seguire sempre con attenzione questo tipo di vertenze, rapportandosi con i lavoratori attraverso i rappresentanti sindacali unitari, con i sindacati e con il curatore fallimentari». Lo dice il sindaco di Altopascio, Sara D’Ambrosio, parlando della richiesta di concordato preventivo, presentato dall’azienda ‘Toscana pane’, depositata dall’amministratore unico Patrizio Valdettari e che chiude una fase divenuta realmente di difficile gestione, a causa di debiti pari a 6,6 milioni di euro.

«Qualunque dichiarazione relativa alla vicenda, prima di una pronuncia del Tribunale – afferma D’Ambrosio – era ed è assolutamente fuori luogo» e sottolinea come, in questi mesi, il Comune abbia mantenuto la situazione sotto controllo.

«I proclami – dice D’Ambrosio – non servono, soprattutto quando si usa strumentalmente per volgari fini elettorali, una vicenda dolorosa che mette in predicato il futuro di numerose famiglie e di un’azienda che ha rappresentato una parte importante della storia economica e imprenditoriale del comune di Altopascio».

Per D’Amobrosio, infatti, ‘Toscana Pane’ ha scritto pagine importanti «Una storia – dice – che altri, come l’ex sindaco Marchetti, intendono cavalcare solo per gettare discredito su chi oggi governa grazie alle scelte esercitate democraticamente dalla popolazione altopascese. Dimenticando però di dire che la soluzione oggi rivelatasi fallimentare fu presentata anni fa proprio come un successo dall’ex sindaco Marchetti e dalla sua amministrazione»·

E il sindaco in carica attacca duramente l’avversario politico: «L0 stesso Marchetti che, a proposito di un’altra vertenza, quella della ditta ‘Panem’, aveva annunciato, a più riprese, anche in consiglio comunale, l’esistenza di un fantomatico imprenditore interessato a rilevare l’azienda. Imprenditore di cui, come molte altre cose annunciate dall’ex sindaco, non si è saputo più nulla».

Per D’Ambrosio, la situaizone di ‘Toscana Pane’, così come di altre vicende industriali «è delicata e richiede toni bassi e, soprattutto, il rispetto per le parti in campo che sono, appunto, i lavoratori, le loro famiglie e le persone istituzionalmente deputate a occuparsene».