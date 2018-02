Fai la raccolta differenziata e vinci: concorso di Sistema Ambiente: in palio sconti di 80 euro in bolletta

LUCCA – Un’iniziativa singolare e interessante quella di Sistema Ambiente che ha indetto un concorso a premi, il cui premio è uno sconto in bolletta. Il tema? Ovviamente la raccolta differenziata.

Si chiama, infatti, “Differenzia e…vinci!” il nuovo concorso promosso da Sistema Ambiente per incentivare il corretto smaltimento dei rifiuti attraverso la raccolta differenziata. Il concorso è rivolto a tutte le utenze domestiche del Comune di Lucca (sia residenti che non residenti) che abbiano un contratto attivo e siano in regola con i pagamenti delle fatture.

L’obiettivo è quello di incentivare in centro storico l’utilizzo del kit dei sacchetti colorati per la separazione dei rifiuti e le isole ecologiche interrate, mentre per le zone della periferia si vuol far sì che i cittadini utilizzino sempre di più e in maniera corretta le stazioni ecologiche, diminuendo al contempo l’esposizione del rifiuto indifferenziato.

Come funziona il concorso – Il concorso inizierà il 1° febbraio e terminerà il 30 settembre di quest’anno e prevede un totale di 4 estrazioni (il 16 aprile, il 18 giugno, il 20 agosto, il 15 ottobre). Potranno partecipare a ciascuna estrazione gli utenti del

centro storico che nel periodo precedente ad ogni estrazione (dal 1° febbraio al 31 marzo; dal 1° aprile al 31maggio; dal 1° giugno al 31 luglio; dal 1° agosto al 30 settembre) abbiano ritirato nei punti di distribuzione (alla sede di Sistema Ambiente in Borgo Giannotti, alla biglietteria del Teatro del Giglio e a Itinera in piazzale Verdi) un kit completo di sacchetti colorati per la raccolta differenziata o che abbiano utilizzato almeno 30 volte le isole ecologiche interrate.

Gli utenti delle zone periferiche invece per partecipare a ogni estrazione dovranno avere utilizzato la stazione ecologica almeno 2 volte, oppure dovranno avere esposto il

rifiuto indifferenziato con il mastello grigio da 2 a 6 volte nel bimestre previsto nel regolamento.

Tutto avverrà in modo automatico, vale a dire che gli utenti del centro e della periferia che metteranno in essere i comportamenti richiesti per partecipare al concorso saranno automaticamente inseriti all’interno di un sistema software validato in base alla normativa vigente e, nel giorno di ogni estrazione, verranno assegnati in totale 15 premi, 11 tra gli utenti della periferia e 4 fra quelli del centro storico, che

consistono ciascuno in uno sconto di 80 euro (al netto di iva e imposta sostitutiva), che verrà applicato nellaì prima fattura Taric successiva all’estrazione.

Le vincite per ogni estrazione verranno comunicate sia sull’home page del sito di Sistema Ambiente attraverso la pubblicazione del numero del contratto di ogni vincitore, sia direttamente al vincitore a casa con una lettera raccomandata.

I premi non sono cumulabili: ogni utente potrà vedersi assegnare un solo sconto per tutta la durata del concorso.