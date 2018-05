‘Faccia a Faccia con il sindaco’: nuovo appuntamento per Menesini a San Leonardo in Treponzio

CAPANNORI – Prosegue il ciclo di incontri “Faccia a faccia col sindaco”. Mercoledì 30 maggio alle ore 21 alla biblioteca “Il Melograno” presso la scuola secondaria di primo grado di San Leonardo in Treponzio il primo cittadino, Luca Menesini, incontrerà i cittadini della frazione di san Leonardo in Treponzio per illustrare i progetti in corso e quelli di prossima esecuzione già programmati dall’amministrazione nonché per rispondere alle questioni poste dai partecipanti.

Gli incontri di “Faccia a faccia col sindaco” toccheranno tutte le frazioni del territorio.