Faccia a faccia con il sindaco: Menesini incontra gli abitanti di Segromigno in Monte

CAPANNORI – Continua il ciclo di incontri “Faccia a faccia col sindaco”. Martedì 5 giugno alle ore 21 al Parco Pandora in via Nuova a Segromigno in Monte il primo cittadino, Luca Menesini, incontrerà i cittadini della frazione di Segromigno in Monte per illustrare i progetti in corso e quelli di prossima esecuzione già programmati dall’amministrazione nonché per rispondere alle questioni poste dai partecipanti.

Gli incontri di “Faccia a faccia col sindaco” toccheranno tutte le frazioni del territorio.