Fabrizio Papi confermato ancora per tre anni alla guida dell’ISSM “L. Boccherini”

LUCCA – Fabrizio Papi è stato confermato alla guida dell’Istituto superiore di studi musicali “L. Boccherini” per il prossimo triennio (2018-2021), che si prospetta molto importante per il conservatorio cittadino, soprattutto per la conclusione del processo di statizzazione.

«Esprimo soddisfazione per questa conferma e per la fiducia rinnovatami dai colleghi, ai quali va il mio ringraziamento – dice Papi –. Il lavoro che affronteremo nei prossimi anni sarà nel segno della continuità con quanto è stato fatto fino a ora, e sempre nell’interesse dell’istituto».

Tra le priorità già individuate, oltre al lavoro a fianco del Comune di Lucca per portare a termine la statizzazione, ci sono le attività mirate all’implementazione del numero degli iscritti al conservatorio e la cura della qualità delle manifestazioni artistiche, che continueranno ad essere un fattore importante di attrazione per gli studenti e un’offerta musicale e culturale imprescindibile per la città.

Papi si è imposto al ballottaggio, dopo che la prima votazione era finita in pareggio, a seguito del ritiro dell’unica altra candidatura presentata, quella del vice direttore GianPaolo Mazzoli. «Il senso della mia candidatura è stato quello di avviare una dialettica istituzionale che a mio avviso è fondamentale e credo che il risultato sia stato raggiunto – spiega Mazzoli – La decisione di ritirarmi è scaturita dalla volontà di proseguire nel solco della collaborazione e dell’ottimo lavoro fatto insieme negli ultimi tre anni», spiega Mazzoli.