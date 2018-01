“Fabrizio De Andrè-Principe Libero”: una storia che sa di verità

LUCCA – A metà tra l’iconografia e il racconto, a metà tra la storia di un personaggio e la vita di una persona: “Fabrizio De Andrè – Principe Libero” è questo, un film tutt’altro che scontato. La storia dell’anarchico sognatore, del poeta per eccellenza, di uno dei più grandi cantautori della musica italiana: Fabrizio De Andrè. Una storia che ha appassionato tutta l’Italia, dai più accaniti fan ai curiosi, fino a quelli pronti con il fucile puntato per criticare un evento raccontato male o un fatto non realmente accaduto così. Beh, è un film e non dobbiamo dimenticarlo, il regista Luca Facchini ha portato in scena la storia di un uomo, con le sue fragilità e la sua forza ma rimanendo sempre fedele al personaggio. Questi due piani si sono incrociati in maniera magistrale grazie all’interpretazione della rivelazione Luca Marinelli che si cala perfettamente in pose tipiche di Faber ma che nonostante l’approfondito studio mantiene tratti personali anche molto accentuati come per esempio qualche calata romanesca al posto di un genovese forzato. Che sia una caduta di stile? Possibile, anche se fa pensare a un marchio distintivo del regista, un “errore” voluto per non cadere nella mera rappresentazione di un Fabrizio De Andrè come già lo conosciamo. “Principe Libero” è infatti tutt’altro che un docu-film ma al contrario è vivo e vero, nel guardarlo si percepiscono gli stati d’animo prima di un uomo dall’animo sensibile e poi di quel De Andrè a cui tutti siamo affezionati.

La storia inizia con il rapimento in Sardegna e termina nello stesso modo, facendo passare in mezzo tutta la vita dell’artista, una vita alla ricerca della libertà, di una libertà non convenzionale, di una libertà di ideali e di pensiero. In una Genova che si trasforma, nei caruggi tra alcol e prostitute, si vede un De Andrè bambino diventare un adulto anarchico. “L’anarchia non è fare quello che ti pare, l’anarchia è darsi delle regole prima che te le diano gli altri” dice Marinelli nei panni di Faber, un Faber alla costante ricerca di se stesso, di un’identità libera dai pregiudizi e dagli schemi di una società in cui non si sente a suo agio. La ricerca della libertà di un uomo che ha paura, paura del futuro e dell’amore. Un uomo che sbaglia, che prima di essere prigioniero dell’Anonima Sarda ha passato una vita ad essere prigioniero dei suoi vizi e delle sue paure. Un uomo che ha saputo però darsi le sue regole senza scendere a compromessi mai.

Facchini ripercorre gli anni di una vita a cavallo tra speranze e delusioni mettendo in scena tanti De Andrè, tante sfaccettature di quel personaggio così eclettico e carismatico a cui siamo legati. C’è un De Andrè succube di una famiglia che preferiva apparire che essere ma con la quale, nonostante la diversa visione della vita, non chiuderà mai i rapporti restando così legato ai valori profondi di un’esistenza che scopre piano piano. C’è poi un altro De Andrè, il padre di famiglia insieme a suo figlio Cristiano e sua moglie Enrica Rignon: un perfetto quadro familiare fragile come un cristallo che si sgretola nel momento in cui Faber incontra Dori Ghezzi. La confusione di un uomo al cospetto di un grande amore, gli errori umani di chi non sa scegliere, la paura di chi deve lasciare il passato per accogliere un futuro incerto. De Andrè si butta, trova il coraggio di ammettere a se stesso i suoi veri sentimenti. Ancora una volta il bisogno di libertà, libertà di non sentirsi in colpa nei confronti di una donna che non ama più, di una casa nella quale non si sente se stesso, di una famiglia che non ha più il sapore di sincerità. De Andrè molla, e vince mollando. Vince la sicurezza in se stesso accanto a una donna che completa il suo animo complicato. Facchini riesce a mettere in scena un amore che fa sognare, interpretato dall’attrice Valentina Bellè nei panni di una Dori spregiudicata ma dolce, sicura ma fragile. Una storia che fa commuovere per la sua potenza evocativa nonostante il grande schermo. Infine c’è un De Andrè che ha paura: ha paura di non essere all’altezza dei testi che scrive, ha paura di non essere capito per quello che realmente è, ha paura di non essere accettato in quella famiglia così impostata, ha paura di salire su un palco e mostrare se stesso attraverso le sue creazioni. Questo è il Faber che preferisco, un uomo prima che un mito. Un uomo che nonostante le difficoltà di un carattere complicato e di un animo sensibile in tutta la vita va dritto per la sua strada, facendo tesoro delle proprie insicurezze per essere più forte.

È per questi motivi, e per molti altri, che il film-fiction di Facchini funziona: una storia vera, condita con un po’di cinema che fa sognare. Una vita messa in scena, la vita di un grande poeta ma soprattutto la vita di un uomo che sapeva lottare.

Per chi se lo fosse perso al Cinema Centrale, il film andrà in onda a febbraio in televisione.