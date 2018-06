Fabbriche di Vallico in festa per le imprese della squadra locale

FABBRICHE DI VALLICO – Grande soddisfazione a Fabbriche per le imprese della locale U.S. Fabbriche di Vallico, squadra calcistica allenata dal mister Martini che sabato prossimo giocherà la finale della Coppa, trofeo Primavera lega aics, sfidando il Castelnuovo Garfagnana.

Dopo un girone di andata incerto, la squadra ha dimostrato forza e tenacia recuperando punti ogni partita disputata. Pochi punti non gli hanno permesso di qualificarsi ai play off, ma i “rossoblu” hanno dimostrato tutto il loro valore e attaccamento per la maglia in questa competizione.

“Il bello di questo risultato è che deriva soprattutto dal gruppo che si è creato all’interno dello spogliatoio, dove quest’anno per la prima volta sono entrati anche molti ragazzi di colore – commenta il Presidente Gianluca Favetti”.

Nata come esigenza per tamponare la scarsa profondità della rosa, la scelta di accogliere stranieri si è rivelata una delle migliori; non solo per le loro capacità sportive ma anche perché sono riusciti ad integrarsi benissimo aumentando il valore della squadra. Sono riusciti a portare entusiasmo e un pizzico della loro cultura.

Un risultato, quello del U.S. Fabbriche di Vallico che parte da lontano, costruito nel tempo e con molti sforzi.

“La nostra è una piccola realtà che vive autofinanziandosi con cene e qualche sponsor quindi c’è da faticare ma quando raggiungi certi traguardi è una grossa soddisfazione. Adesso dobbiamo goderci il momento. I miei ringraziamenti – conclude Favetti – vanno a tutti coloro che hanno permesso di arrivare a giocarci questa possibilità”.