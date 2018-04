Fa tappa a Forte dei Marmi “Terre di Canossa”, la manifestazione dedicata alle auto d’epoca

FORTE DEI MARMI – Farà ancora tappa a Forte dei Marmi “Terre di Canossa”, la prestigiosa manifestazione internazionale dedicata alle auto d’epoca, che quest’anno nella sua ottava edizione vedrà 111 equipaggi, 16 Nazioni, 28 Case automobilistiche rappresentate, dal 19 al 22 aprile, impegnati sulle strade di Emilia Romagna, Liguria e Toscana. L’arrivo delle auto è previsto nella serata di venerdì 20 aprile. Sabato 21 aprile, alle 09.00 gli equipaggi ripartiranno per la seconda tappa alla volta delle città d’arte di Lucca, Pisa e Pietrasanta. Quindi, nel pomeriggio il ritorno a Forte dei Marmi, dove Piazza Marconi ospiterà le prove a cronometro, valide per il “Trofeo Forte dei Marmi”, riservate ai piloti non prioritari.

La auto ripartiranno da Forte dei Marmi domenica 22 aprile per la Liguria. Come si ricorderà, la gara si svolge su un percorso complessivo di 600 km e prevede 6 prove di media 60 prove a cronometro, una delle quali, prevista nella nostra città. A fare gli onori di casa all’arrivo degli equipaggi, sarà il vice sindaco Graziella Polacci.

In occasione di questa manifestazione, il comando di polizia municipale ha previsto le seguenti modifiche alla viabilità per sabato 21 e domenica 22 aprile: sabato 21 aprile in Viale A. Franceschi, nel tratto compreso tra Via Machiavelli e Via Duilio (Capannina di Franceschi) dalle ore 07:00 sino alle ore 10:30 sarà concesso il transito e la sosta lato mare esclusivamente ai veicoli al seguito della Manifestazione Nel tratto interessato di Viale Franceschi saranno interdetti tutti gli accessi ad esclusione di quello corrispondente alla Via XX Settembre.

Alla partenza della seconda tappa le vetture si immetteranno sul Viale della Repubblica (con direzione sud) uscendo da Via Machiavelli . Dalle ore 16.00 , per le prove a cronometro, sarà invertito il senso di marcia di Piazza Marconi lato Viareggio nel tratto compreso tra Viale Della Repubblica e Viale Morin. Inoltre, verrà istituito il divieto di sosta con rimozione forzata ambo i lati in Piazza Marconi lato Viareggio nel tratto compreso tra Viale Della Repubblica e Viale Morin e il divieto di transito e sosta con rimozione forzata in Piazza Kurtz (fronte ex Giada). Senso unico di marcia direzione nord/sud in Viale Morin, nel tratto tra Piazza Marconi e Via Machiavelli . Domenica 22 aprile, in Viale A. Franceschi nel tratto compreso tra Via Machiavelli e Via Duilio (Capannina di Franceschi) dalle ore 07.00 sino alle ore 10.30, sarà concesso il transito e la sosta lato mare esclusivamente a tutti i veicoli al seguito della Manifestazione. Nel tratto interessato di Viale Franceschi, saranno interdetti tutti gli accessi ad esclusione di quello corrispondente alla Via XX Settembre e verrà istituito il divieto di transito in Viale della Repubblica tratto tra via Torino e Via Spinetti. Alla partenza della terza tappa le vetture attraverseranno il Viale della Repubblica (dirigendosi verso nord) uscendo dall’intersezione Viale Franceschi/ Via Machiavelli per poi impegnare Via Spinetti (in direzione est). Per favorire la circolazione, verrà realizzata una corsia di marcia preferenziale lungo la Via Spinetti dal Pontile al semaforo di Via Carducci.