Ezio Bosso in concerto in San Francesco: previsto sold out

LUCCA – Si va verso il sold out per il Concerto Anniversario che vedrà protagonista Ezio Bosso sabato 30 giugno (ore 21) nella Chiesa di San Francesco. L’evento, organizzato dalla Fondazione Cassa di Risparmio di Lucca per celebrare i 5 anni dalla riapertura del Complesso Conventuale, quest’anno è realizzato a sostegno dell’Associazione Italiana per la ricerca sul cancro (AIRC).

Grande è l’attesa per l’esibizione del grande direttore d’orchestra e compositore. Esaurita in due giorni la quota di biglietti resi disponibili dalla Fondazione per la prenotazione telefonica, gli altri tagliandi saranno distribuiti dal 27 al 29 giugno (con orario 16-19), fino all’esaurimento dei posti disponibili, alla biglietteria allestita nel Complesso di San Francesco.