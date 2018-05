Ezechiele propone per questa settimana all’Astra la prima visione di ‘Insyriated’

LUCCA – Ecco la programmazione di martedì 15 ì alle ore 21.30 al Cinema Astra per il ciclo Prime visioni, proposta dal cineforum Ezechiele.

INSYRIATED

di Philippe Van Leeuw – Belgio/Francia, 2017 – 85’ con Hiam Abbass, Diamand Bou Abboud

A Damasco la guerra infuria per le strade. Un appartamento è diventato una sorta di bunker in cui si cerca di nascondersi e di sopravvivere. Ogni giorno potrebbe essere l’ultimo: non vi sono uomini ma solo donne, anziani e bambini. All’arrivo di altri uomini che si profilano all’orizzonte, tutti cercano riparo in cucina, a eccezione di una giovane donna, rimasta sola dall’altro lato della porta.

Proprio mentre la guerra in Siria torna nelle prime pagine per un nuovo fronte, arriva nelle sale Insyriated di Philippe Van Leeuw, vivido ritratto di un appartamento di Damasco sotto assedio, accerchiato durante la guerra. Tanti interrogativi e umanità per un doloroso film che ci assedia alle nostre poltrone e alle nostre amnesie.

Ingresso riservato ai soci. Biglietto di ingresso € 5,00/€ 3,00. La tessera può essere sottoscritta prima dell’inizio del film (tessera fino al 31.12.2018 costo € 7,00)