Ezechiele 25,17: due settimane di cinema d’essai a Lucca e Capannori

LUCCA – Dal 21 aprile al 4 maggio il Cinema Artè di Capannori e l’Auditorium della Fondazione Banca del Monte di Lucca in Piazza San Martino saranno i luoghi in cui si svolgerà PRIMAVERA D’ESSAI – UNA FESTA DEL CINEMA.

Per 14 giorni le due sale vedranno alternarsi film in prima visione, classici ed incontri sulla settima arte, tutti all’insegna del cinema di qualità.

La rassegna è interamente organizzata dal Cineforum Ezechiele 25,17.

Ad aprire la rassegna è una prima visione assoluta; in contemporanea con l’uscita nazionale sarà presentato L’AMORE SECONDO ISABELLE di Claire Denis con Juliette Binoche, Gérard Depardieu e Valeria Bruni Tedeschi.

Al cinema Artè Capannori per ogni proiezione biglietto intero 7 euro, ridotto 5 euro (over 65 anni, bambini nati dal 2009 in poi, soci del Cineforum Ezechiele 25,17)

Abbonamento a tutti 8 film di Artè 25 euro – abbonamento a 6 film a scelta 20 euro

Alla Fondazione Banca del Monte di Lucca per le proiezioni serali ingresso con tessera e abbonamento mensile (3 euro) o annuale (10 euro)

Per gli eventi pomeridiani ingresso gratuito

L’abbonamento per i film di Artè dà diritto all’ingresso anche alle proiezioni alla Fondazione.

Ecco il programma completo della rassegna.

Sabato 21 aprile ore 20.45 22.30

Domenica 22, Lunedì 23 aprile 2018 ore 21.00

Cinema Artè Capannori

Prima visione

L’AMORE SECONDO ISABELLE

di Claire Denis – Francia, 2018 – 94’

con Juliette Binoche, Gérard Depardieu, Valeria Bruni Tedeschi

Nel film più francese di tutti i film francesi di Claire Denis, Isabelle (Juliette Binoche), bellissima cinquantenne madre e divorziata è alla continua ricerca dell’amore, quello vero. Fanno da sfondo la vita ed il respiro di Parigi con i suoi rumori e le sue luci, e la Tour Eiffel che sembra illuminarla come se fosse un set. Isabelle è una donna che si sente sola e, invece, è tutte le donne, e non solo le donne. Soffre, si illude, spera, dubita, desidera, piange, ama.

Juliette Binoche offre pezzi di sé (è una delle poche grandi attrici della sua età che non si è mai sposata) e del suo corpo all’obiettivo della regista e dà il meglio di sé (il meglio di sempre?) nei panni di questa donna che si sente sola e invece è tutte le donne, e non solo le donne. I suoi cambi recitativi di registro non sono mai stati così rapidi ed estremi e servono a dovere un film che è tutto scritto, quasi una pièce teatrale

Martedì 24 aprile 2018 ore 20.45 – 22.30

Cinema Artè Capannori

Prima visione

FIGLIA MIA

di Laura Bispuri – Italia, 2018 – 90’con Valeria Golino, Alba Rohrwacher

Vittoria è una bambina divisa tra due madri. Valeria Golino è Tina, madre amorevole che vive in rapporto simbiotico con la piccola e Alba Rohrwacher è Angelica, una donna fragile e istintiva, dalla vita scombinata. Rotto il patto segreto che le lega sin dalla sua nascita, le due donne si contendono l’amore di una figlia. Interpretata dalla piccola Sara Casu, Vittoria, 10 anni appena compiuti, vivrà un’estate di domande, di paure, di scoperte, ma anche di avventure e di traguardi, un’estate dopo la quale nulla sarà più come prima.

Mercoledì 25 aprile 2018 ore 21.00

Cinema Artè Capannori

David di Donatello – Miglior film italiano

AMMORE E MALAVITA

di Marco Manetti, Antonio Manetti – Italia, 2017 – 133’

con Carlo Buccirosso, Claudia Gerini, Giampaolo Morelli, Serena Rossi

La sceneggiata napoletana, la commedia, l’immaginario (sovvertito) di Gomorra, John Woo, James Bond e le canzoni neomelodiche. Tutto insieme, tutto perfettamente frullato e amalgamato dai Manetti, che sanno sempre benissimo cosa fare e lo fanno con leggerezza, divertendosi, e non prendendosi mai troppo sul serio. Una delle più belle sorprese della stagione, divertente e scoppiettante, con trovate fulminanti e battute esilaranti.

David di Donatello come miglior film italiano dell’anno

Giovedì 26 aprile 2018 ore 17.00

Auditorium Fondazione Banca del Monte

Incontri sul cinema

LA LUCE DELLA STELLA

Presentazione del volume La Luce della Stella. I Re Magi fra arte e storia (Mimesis, 2017) con gli interventi di Franco Cardini e Giovanni Macchia, coautori del libro, coordinati dal curatore Alessandro Bedini. L’incontro sarà preceduto da un contributo filmato a cura di Ezechiele

Venerdì 27 aprile 2018 ore 21.30

Auditorium Fondazione Banca del Monte

Agnès Varda: premio Oscar alla Carriera 2018

CLEO DALLE 5 ALLE 7

di Agnès Varda – Francia, 1962 – 90’

con Corinne Marchand, Dorothee Blanck, Antoine Bourseiller

Sabato 28 aprile 2018 ore 20.45 e 22.30

Cinema Artè Capannori

Agnès Varda: premio Oscar alla Carriera 2018

VISAGES, VILLAGES

di Agnès Varda – Francia, 2017 – 89’ con JR, Agnès Varda

La regista Agnès Varda e l’artista francese JR si mettono in viaggio sulle strade della Francia alla ricerca di incontri spontanei o già organizzati. In auto e nel camion speciale di JR, lontano dalle grandi città, uniscono i loro due mondi per cercare di crearne altri.

“La meravigliosa libertà di Agnès Varda! La sua sincerità commovente. La leggerezza e l’allegria con cui fa cinema, e poesia, e memoria. Qui la questione non è mettere in scena una storia o un’idea, non si tratta di trasformare in film un soggetto, un progetto, una qualche morale o messaggio all’umanità. Il cinema ormai aderisce al suo corpo e ai suoi pensieri, sembra nascere mentre lo guardiamo (lo viviamo insieme a lei), è un’invenzione continua, che crea le sue regole in corso d’opera, reinventandosi instancabilmente, lasciandosi andare alla deriva delle digressioni (è un film che si diverte a smentire se stesso).” (Fabrizio Tassi, Cineforum)

Domenica 29 aprile 2018 ore 21.00

Cinema Artè Capannori

Prime visioni

NOME DI DONNA

di Marco Tullio Giordana – Italia, 2018 – 97’ con Cristiana Capotondi

Lunedì 30 aprile 2018 ore 21.00

Cinema Artè Capannori

Premio Oscar Miglior film straniero 2018

UNA DONNA FANTASTICA

di Sebastian Lello – Cile, 2017 – 104′ con Daniela Vega, Francisco Reyes

Martedì 1 maggio 2018 ore 21.00

Cinema Artè Capannori

Prime visioni

THE CONSTITUTION – DUE INSOLITE STORIE D’AMORE

di Rajko Grlic – Croazia, 2016 – 93′ con Nebojsa Glogovac, Dejan Acimovic

Mercoledì 2 maggio 2018 ore 17.00

Auditorium Fondazione Banca del Monte

Incontri sul cinema

GENESIS

di Claude Nuridsany e Marie Pérennou – Francia-Italia, 2004 – 80’

Mercoledì 2 maggio 2018 ore 21.15

Auditorium Fondazione Banca del Monte

Roman Polanski: una vita da regista

ROSEMARY’S BABY – NASTRO ROSSO A NEW YORK

di Roman Polanski – Usa, 1968 – 136’

con Mia Farrow, John Cassavetes, Ruth Gordon

Giovedì 3 maggio 2018 ore 16.30

Auditorium Fondazione Banca del Monte

Incontri sul cinema

PORNOGRAFIA E SGUARDO FEMMINILE

Giovedì 3 maggio 2018 ore 21.00

Cinema Artè Capannori

Il cinema ritrovato

ANNIE HALL (IO E ANNIE)

di Woody Allen – Usa, 1977 – 93′ con Woody Allen, Diane Keaton

versione originale con sottotitoli

Venerdì 4 maggio 2018 ore 21.00

Auditorium Fondazione Banca del Monte

Incontri sul cinema

Presentazione del libro di Maria Carla Cassarini

MIRAGGIO DI UN FILM: CARTEGGIO DE CASTRO-ROSSELLINI-ZAVATTINI

A seguire proiezione del film

INDIA: MATRI BHUMI

di Roberto Rossellini – Italia, 1959 -87’