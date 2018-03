Ex Pagine Gialle: 60 licenziamenti, scioperi e presidi da Slc Cgil

FIRENZE – <<Il management di Italia On Line, la Ex Seat Pagine Gialle, con assoluta mancanza di senso di responsabilità e a seguito di una gestione egoistica e scellerata – afferma Giuseppe Luongo, segretario Slc Cgil Area Vasta Firenze, Prato, Pistoia -. Nei giorni scorsi ha annunciato ai lavoratori e alle lavoratrici che ci saranno 400 licenziamenti e la chiusura delle attività sul territorio nazionale, fra queste quelle di Pisa e Firenze che danno lavoro a circa 60 persone (40 a Pisa e 20 a Firenze). L’azienda, in sovrappiù, non sembra voler prendere in considerazione la possibilità di ricollocazioni, possibili sul territorio toscano se solo si guardasse alle altre società sotto il completo controllo di Italia On Line>>.



<<La ‘scelta strategica’ sembra un’altra ed è chiara: dividendi milionari ai nuovi soci, manager e imprenditori che alla luce dei fatti risultano fallimentari, e che finanziano i licenziamenti con i soldi concessi dal Mise – prosegue Luongo -. Seat Pagine Gialle non tanto tempo fa era una gallina dalle uova d’oro, ma son bastati un paio di rinnovi del management per attuare scelte scellerate e il gonfiarsi dei portafogli di qualcuno: hanno portato via il metallo prezioso ed ora lasciano solo il recinto del pollaio. Ma lavoratrici e lavoratori non ci stanno a fare i polli>>.



Così, in concomitanza dell’incontro al Ministero dello Sviluppo Economico, in programma domani martedì 20 marzo, la mobilitazione (unitaria) vedrà un’altra giornata di sciopero (dopo quella dello scorso 8 marzo a Torino) con presidio nazionale a Roma sotto il Mise, contro i licenziamenti.

<<Sarà l’occasione per evidenziare anche il disappunto dei lavoratori per il rinvio, dal 16 al 20 marzo appunto, della convocazione al Ministero – conclude Luongo -. Le persone non sono numeri. E le istituzioni devono vigilare ed intervenire su simili comportamenti>>.