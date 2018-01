Ex giocatori del Tau Calcio al Torneo dei gironi Under 18 di Coverciano

ALTOPASCIO – Scorrerà un po’ di Tau Calcio nella tre-giorni del Torneo dei Gironi Under 18, la tradizionale attività di selezione rivolta questa volta alla formazione della Nazionale Under 18, in programma dadomani, sabato 6, a lunedì 8 gennaioal Centro federale di Coverciano. Tra i sessanta calciatori classe 2000, resi noti dalla FIGC e convocati dal Commissario Tecnico, Daniele Franceschini, infatti, ci sono anche due ex Tau,Marco Meli, oggi nella Fiorentina, e Nicola Tintori, portiere del settore giovanile dell’Inter.

Il primo, oggi ala destra della Primavera della Fiorentina, ha mosso nei Pulcini del Tau Calcio i primissimi passi dopo essere stato notato dai dirigenti amaranto durante un torneo. Apprezzatissimo a Firenze, nell’estate scorsa Meli è stato l’unico 2000 ad essere convocato a Moena per il ritiro della prima squadra della società viola. Il secondo, Tintori, in nerazzurro dalla stagione sportiva 2014/2015, emerso nella scuola calcio del Gs Montecatini Murialdo, ha spiccato il volo proprio ad Altopascio, nel Centro di formazione Inter del Tau Calcio, dove Nicola ha potuto perfezionarsi direttamente con i tecnici della squadra nerazzurra e con un preparatore dei portieri che l’ha seguito passo passo. La storia di Tintori, infatti, rappresenta per il Tau una delle migliori testimonianze del valore del Centro di formazione, che di anno in anno permette alla società amaranto di allevare, perfezionare e sfornare veri e propri talenti, molti dei quali ceduti anche a società professionistiche del panorama italiano.

Il Torneo dei Gironi Under18 comincia domani. I sessanta Azzurrini verranno suddivisi in tre squadre composte da venti calciatori ciascuna: Italia U18, Selezione A e Selezione B.

1ª GIORNATA (Sabato 6 Gennaio 2018)

Ore 15:00 – Selezione A U18 vs Selezione B U18

Riposa: Italia U18

2ª GIORNATA (Domenica 7 Gennaio 2018)

Ore 15:00 – Italia U18 vs Perdente G1

Riposa: Vincente G1

3ª GIORNATA (Lunedì 8 Gennaio 2018)

Ore 14:30 – Italia U18 vs Vincente G1

Riposa: Perdente G1