Ettore Neri sul bando di selezione per un dirigente tecnico

PIETRASANTA – <<L’Amministrazione Giovannetti ha sospeso il bando indetto dal Commissario per la selezione di un dirigente dell’area tecnica.

Il bando per un concorso pubblico, a nostro giudizio, avrebbe giustamente colmato un vuoto nell’organico del Comune in un ruolo chiave e lo avrebbe fatto in maniera strutturale e trasparente affidando ad un pubblico concorso la scelta della persona più qualificata.

Da troppi anni infatti il settore viene “tamponato” con la scelta “politica” di tecnici a tempo determinato.

In questo modo sia le diverse Amministrazioni targate Mallegni, ma anche l’Amministrazione Lombardi, hanno perpetrato una scelta non definitiva che nel tempo si è rivelata fonte di incertezza per settori delicati come quello dell’ambiente, dei lavori pubblici e dell’urbanistica.

Addirittura negli ultimi tre anni si sono susseguiti ben due diversi dirigenti a tempo determinato per questo settore e questo fatto ha evidentemente aumentato la situazione di instabilità e incertezza negli uffici.

Affidare ad un tecnico di fiducia del Sindaco questo settore ci sembra una scelta azzardata.

Crediamo invece che la selezione pubblica attraverso un concorso avrebbe potuto

determinare maggiore garanzia per tutti e dare quella stabilità richiesta per gli ambiti tecnici del Comune.

Vigileremo sulle procedure e invitiamo l’Amministrazione a fare le scelte nella massima trasparenza e dando la possibilità anche all’opposizione di visionare ogni passo della procedura prevista.

La macchina comunale per funzionare al meglio non deve essere costruita sulla base delle affinità politiche ma scegliendo le qualità migliori e garantendo alle figure dirigenziali la massima autonomia, tranquillità e indipendenza>>.

Ettore Neri

Capogruppo Pd