Ettore Neri: associazioni e cittadini insieme per pensare a Pietrasanta

MARINA DI PIETRASANTA – Il candidato sindaco del centro-sinistra chiama a raccolta la città sabato 7 aprile alle 10 a Villa Laguidara di Marina di Pietrasanta per lavorare al programma attraverso 10 tavoli tematici.



Una lettera alle associazioni di categoria e un invito a quest’ultime e a tutte le associazioni, i gruppi e i singoli cittadini a una giornata di confronto e scrittura del programma. Continua e si rafforza il percorso partecipativo che sta caratterizzando l’impegno del candidato sindaco a Pietrasanta Ettore Neri e della coalizione che lo sostiene. L’appuntamento è per sabato 7 aprile alle ore 10 alla Villa Laguidara di Marina di Pietrasanta, in Via Duca della Vittoria, qui si insedieranno 10 tavoli tematici che affronteranno tutte i diversi aspetti che un’amministrazione deve tener presente nelle proprie scelte: dall’ambiente all’urbanistica, dalla cultura al turismo e allo sport, dal decoro alla sicurezza, dalla sanità al lavoro e all’impresa, dalle opere pubbliche alla scuola e formazione.

<<La nostra volontà – spiega il candidato a sindaco Ettore Neri – è quella di far partecipare alla stesura del programma tutta la città, nessuno escluso, associazioni, gruppi e singoli cittadini. Ogni necessità ed ogni idea può essere determinante per la crescita di Pietrasanta e il benessere di tutta la comunità. È l’ora di pensare a Pietrasanta. Insieme>>.

La lettera inviata alle associazioni di categoria va proprio in questa direzione con un invito specifico non solo alla giornata di sabato 7 aprile ma anche a scrivere ed inviare documenti, analisi, valutazioni e richieste per l’elaborazione del programma elettorale. L’appuntamento dunque è per chiunque sia interessato ad una democrazia davvero partecipata nella stesura delle priorità e delle scelte programmatiche, sabato 7 aprile dalle ore 10 presso la Villa Laguidara di Marina di Pietrasanta, in Via Duca della Vittoria 145. Per iscriversi ai tavoli basta mandare una mail a info@nullettoreneri.net o un messaggio whatsapp al 335 5274823.



Elenco completo tavoli tematici:



1) La cultura e l’arte al servizio dello sviluppo di Pietrasanta.

2) La gestione e le scelte per il territorio: gli strumenti urbanistici e la loro attuazione.

3) L’ambiente e le politiche per la salute dei cittadini.

4) L’organizzazione del Comune e la partecipazione dei cittadini.

5) Le politiche socio-sanitarie e i rapporti del Comune con gli enti del Terzo Settore.

6) La scuola, lo Sport e le politiche giovanili.

7)Turismo e Commercio: la sinergia con le categorie economiche e produttive.

8) La sicurezza e il decoro della città.

9) Le grandi e piccole opere necessarie per Pietrasanta.

10) Lavoro, impresa, artigianato e Formazione: politiche attive per il lavoro e processi di formazione a mestieri “altri”.