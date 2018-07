EstateCinema: tornano i Cinema Days dal 9 al 15 luglio proiezioni a 3 euro

LUCCA – Tornano i CINEMADAYS, tutto il cinema a 3,00€ e i cinema di Lucca aderiscono ancora una volta. Una grande occasione per vivere la magia del cinema ad un prezzo estremamente scontato, iniziativa promossa dal Ministero di concerto con le associazioni di categoria dell’esercizio cinematografico. EstatecinemA a Villa Bottini e il cinema Astra propongono per tutta la settimana dal 9 al 15 luglio spettacoli a prezzo unico € 3,00 (unica eccezione lo special evento al cinema Astra “Muse: drones world tour”). La programmazione dell’arena estiva di Villa Bottini propone 7 giorni di film a 3,00€, alternando prime visioni a grandi successi della stagione appena trascorsa. Si comincia lunedì 9 con “Wonder”, il film rivelazione dell’anno con una storia toccante per tutte le età, martedì 10 la prima visione “Un sogno chiamato Florida”, presentato al festival di Cannes 2017 e candidato all’Oscar per miglior attore, mercoledì 11 serata per i più piccoli con “Ferdinand”, il film animazione di successo dell’inverno. Spazio al cinema di qualità giovedì 12 con l’esclusiva “Wajib – invito al matrimonio”, venerdì 13 “Il filo nascosto”, ancora una esclusiva sabato 14 con “Il sacrificio del cervo sacro”, prima visione assoluta con Nicole Kidman e Colin Farrell, palma d’oro al festival di Cannes 2017 per miglior sceneggiatura. Chiude la settimana dei Cinemadays la sorpresa dell’ultimo festival di Cannes “Lazzaro felice”, palma d’oro anch’esso per miglior sceneggiatura. Apertura della biglietteria, con ingresso da Via del fosso, ogni sera alle ore 20.30 con possibilità di preacquisto per gli spettacoli di tutto il mese. Al cinema Astra, si alternano in programmazione a 3,00€, il campione dell’estate “Jurassic world: il regno distrutto” e “La prima notte del giudizio” da martedì 10 a domenica 15 luglio. Special event della settimana, in programma in esclusiva al cinema Astra, “Muse: drones world tour”. Girato e registrato durante diverse date del tour nel 2016, il Muse: Drones World Tour presenterà alcuni dei più grandi successi della carriera dei Muse tra cui “Psycho”, “Madness”, “Uprising”, “Plug in Baby”, “Supermassive Black Hole” e “Knights of Cydonia”. Il film concerto, diretto da Tom Kirk e Jan Willem Schram, contiene inoltre effetti speciali mai visti prima, che rispecchiano il l’impressionante livello della produzione scenica creativa che i fan dei Muse si aspettano, offrendo un’incredibile esperienza sensoriale. Info e dettagli su www.luccacinema.it e social facebook e instagram Luccacinema.