‘Estate Sicura’: l’operazione dei Carabinieri per una maggiore sicurezza. Il fine settimana in Media Valle e Garfagnana

CASTELNUOVO GARFAGNANA – ‘Estate sicura’: così si chiama il servizio messo in atto dai carabinieri che, per garantire una maggiore sicurezza ai cittadini durante i mesi estivi, hanno predisposto una serie di servizi straordinari di controllo del territorio.

In particolare, la Compagnia di Castelnuovo ha effettuato una serie di controlli in tutte le aree del territorio di propria competenza. Innanzi tutto è stato intensificato il controllo sulla circolazione stradale attraverso l’attuazione di posti di controllo lungo le maggiori direttrici. A questi controlli si sono aggiunti quelli relativi ai locali pubblici e luoghi di aggregazione in generale.

Nel complesso, questa attività ha visto l’impiego di 32 pattuglie con 65 militari che hanno controllato una dozzina di esercizi pubblici o luoghi di aggregazione e un centinaio di veicoli, con la relativa identificazione di altrettante persone. Accanto a questa attività, però, vi è stata anche quella relativa al controllo delle persone sottoposte a misure di sicurezza o arresti domiciliari. Al termine il bilancio è stato di 4 contravvenzioni per violazioni varie al Codice della Strada.

Il Nucleo Operativo e Radiomobile, invece, alle prime ore del mattino di sabato ha denunciato in stato di libertà un 21enne di Coreglia per guida in stato di ebbrezza: il giovane è stato fermato a Barga, alla guida di un’auto: sottoposto al test dell’etilometro, è risultato positivo con un tasso alcolemico pari a 1,47 g/l. Immediatamente è scattato il ritiro della patente al ragazzo che si è visto anche decurtare 10 punti.

Domenica sera, invece, è stato denunciato un ventenne che non ha voluto fornire le proprie generalità. Per lui, oltre al rifiuto di fornire indicazioni sull’identità, anche la denuncia per resistenza a pubblico ufficiale e detenzione ai fini di spaccio di stupefacente. Il giovane, richiedente asilo e ospitato in una struttura di accoglienza, era in viaggio sul treno Lucca-Aulla quando è stato sorpreso dal controllore senza il biglietto. Alla richiesta di dare le proprie generalità, il giovane si è nettamente rifiutato, tanto che il controllore ha dovuto chiedere l’intervento dei militari dell’Arma. Arrivati alla stazione di Castelnuovo, quando ha visto i carabinieri, il giovane dapprima ha ribadito il rifiuto a dare le proprie generalità e, quindi, portato nella caserma dei Carabinieri, ha opposto resistenza per non farsi identificare e perquisire. E’ stato così che i militari lo hanno trovato in possesso di 3 grammi di marjiuana già divisa in 6 dosi nonché 200 euro in contanti che per gli investigatori è provento di spaccio. Per il ragazzo è scattata la denuncia, mentre stupefacente e soldi sono stati posti sotto sequestro.

Alla Stazione di Bagni di Lucca, nel pomeriggio di domenica è stato denunciato un 46enne di Camaiore. L’uomo era nei pressi di un parco di Bagni di Lucca quando, al controllo effettuato dai militari, è stato trovato in possesso di una borsa da donna in pelle, di colore nero che aveva nascosto nel portabagagli dell’auto. Nella borsa c’erano gli effetti personali della proprietaria e un Samsung S8: è stato così che i carabinieri hanno scoperto che la proprietaria – una 22enne svedese – era stata derubata poche ore prima a Capannori, in un negozio.

La ragazza, mentre era all’interno dell’esercizio commerciale, ha lasciato la borsa incustodita per alcuni istanti e questa è immediatamente sparita. Appena si è accorta del furto, con l’aiuto dei genitori, ha attivato l’applicazione per la localizzazione del telefono, individuando, in questo modo, la zona dove si trovava il Samsung: un parcheggio con molte auto. A quel punto, assieme ai carabinieri, ha fatto squillare più volte il telefono, individuando l’utilitaria dalla quale proveniva la sua suoneria. I militari dell’Arma hanno quindi rintracciato il proprietario e controllato il veicolo, recuperando tutta la refurtiva.

I controlli di ‘Estate Sicura’ proseguiranno anche nelle prossime settimane, per garantire un diffusa sicurezza sul territorio della provincia di Lucca.