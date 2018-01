“Essere leader al femminile”: un corso alla Bocconi per giovani laureate versiliesi

VERSILIA – Il Soroptimist International d’Italia riconosce il ruolo della formazione come elemento che può favorire la crescita personale e professionale di quanti si avvicinano al mondo del lavoro. A tal fine il club di Viareggio-Versilia offre la possibilità a giovani donne di seguire gratuitamente un Corso di formazione di tre giorni su “ESSERE LEADER AL FEMMINILE. Costruisci la tua leadership con noi” realizzato dalla Scuola di Direzione Aziendale dell’Università Commerciale “L. Bocconi” di Milano.

Il corso si rivolge a giovani donne, età massima 28 anni (le candidate non dovranno aver compiuto il 29° anno di età al 24 marzo 2018), in possesso di Laurea specialistica o magistrale e residenti in Versilia. È richiesta la conoscenza della lingua inglese.

L’ammissione alla selezione è subordinata alla presentazione di una domanda di partecipazione redatta su apposito modulo reperibile presso i Club Soroptimist o sul sito www.soroptimist.it – progetti e bandi, e che, debitamente compilato, dovrà essere consegnato entro il 19 gennaio 2018 alla segretaria del Club Viareggio-Versilia. Le domande di partecipazione saranno valutate da apposita Commissione costituita dalla Presidente del Club, che la presiede, e da due Socie da lei nominate. La Commissione convoca le candidate per un colloquio e compila una graduatoria dalla quale risultino la vincitrice e le altre candidate idonee, che nell’ordine di graduatoria potranno subentrare alla vincitrice nel caso di rinuncia di quest’ultima.

Il Corso si articola in 3 giornate di formazione realizzate in due cicli rispettivamente nei periodi:

– 28 febbraio- 1 e 2 marzo

– 21-22 e 23 marzo



Il Corso sarà svolto da docenti della SDA Bocconi e si caratterizzerà per una didattica attiva, volta a massimizzare il coinvolgimento delle partecipanti. Il Soroptimist International d’Italia riconoscerà alle candidate un contributo forfettario alle spese per un ammontare che verrà successivamente determinato. Certificazione finale La SDA dell’Università Bocconi rilascerà un attestato finale di frequenza alle partecipanti al Corso.

Per info: 333.6460775