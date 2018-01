Esprimono soddisfazione Confcommercio, Confesercenti e Cna riguardante la concessione ai giostrai

LUCCA – Esprimono soddisfazione Confcommercio, Confesercenti e CNA per la positiva soluzione della vicenda riguardante la concessione ai giostrai di uno spazio più visibile per il periodo carnevalizio.

«Apprendiamo con grande piacere la decisione dell’amministrazione di concedere ai giostrai lo spazio di piazza D’Azeglio per il periodo del Carnevale»

«Attendiamo con fiducia l’ufficializzazione di una scelta da noi proposta e sollecitata per venire incontro alle legittime esigenze dei tanti operatori del settore, reduci da un periodo non facile; inoltre in tal modo si conferma il solido legame tra la manifestazione regina della città e la giostre, che integrano un’offerta rivolta principalmente alle famiglie ed ai bambini durante tutta la settimana. Bene ha fatto quindi l’amministrazione ad ascoltare le richieste giunte dai gestori; ci rendiamo anzi già disponibili come associazioni di categoria, a fine corsi, a dialogare per trovare un’area definitiva dedicata alle giostre in modo di arrivare pronti alla stagione estiva».