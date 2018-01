Esposto di Fratelli d’Italia sul cantiere dell’Hotel Universo: ‘Possibile danno demaniale’

LUCCA – Danno al patrimonio demaniale. Questo è quanto Marco Chiari, segretario comunale di Fratelli d’Italia chiede di verificare alla Procura della Repubblica in un esposto che ha per oggetto il cantiere aperto all’Hotel Universo.

Secondo Chiari, infatti, il cantiere per la ristrutturazione dello storico albergo lucchese, ad opera della ‘Universo Real Estate’: «Si segnala la necessità dell’intervento della Pubblica autorità – dice Chiari nell’esposto – per la pronta risoluzione della vicenda descritta per la presente di condotte che possano essere ritenute contrarie alla normativa di legge».

Secondo Chiari, infatti, verificati i permessi presentati, è di particolare interesse e «necessario di ulteriori verifiche», in quanto potrebbero esservi interventi «in contrasto con le norme urbanistiche ed edilizie in vigore nel Comune di Lucca» e che quindi, potrebbero arrecare «danno al patrimonio demaniale».

I punti controversi, per Chiari e per Fratelli d’Italia, sono: «la trasformazione di una copertura inclinata (prospiciente piazza del Giglio) in terrazza con conseguente modifica prospettica; la trasformazione di un’altana in un volume chiuso con trasformazione di parti aperte in muratura fissa e modifiche delle finestrature a cui, sembra (dalla documentazione fotografica), si accedesse in origine, tramite una botola posta sulla copertura oggi oggetto di trasformazione in terrazza; taglio di antiche strutture di copertura (tetti), al fine di realizzare delle scale esterne di collegamento con passerelle che arrivano alla nuova scala di emergenza».

E, ancora, tra i punti messi in rilievo da Fratelli d’Italia vi è: «la realizzazione di una cortina di pali o di strutture similari, in acciaio, alte circa 20 metri, a oscuramento della scala in acciaio di sicurezza e con un’altezza superiore alle falde dei tetti adiacenti; l’eventuale mancanza dei requisiti relativi alle normative igienico-sanitarie, in quanto a seguito della realizzazione della scala di emergenza, potrebbero risultare alterati i parametri aereo-illuminanti; le modifiche prospettiche esterne con trasformazione di finestre in porte». Infine, fanno rilevare che «il cartello di cantiere riporta la dizione ‘manutenzione straordinaria delle coperture e delle facciate» e si chiedono se «questa tipologia di intervento rientra nelle opere di manutenzione straordinaria».